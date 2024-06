Wout Weghorst voelt steun van Nederland in jacht op EK-basisplaats: 'Dat is gaaf en doet wat met je'

De vorm van Memphis Depay is niet de beste dit EK. Half Nederland schreeuwt ondertussen om de naam van Wout Weghorst als eerste spits. Al helemaal na zijn goal tegen Polen kan hij niet meer stuk. In de wedstrijd tegen Frankrijk scandeerde het Oranjelegioen zijn naam in de 57ste minuut. "Dat is natuurlijk geweldig, dat doet wat met je."

Dé discussie die onder het Nederlandse volk leeft, leefde ook in de persruimte zondagmiddag. Moet Wout Weghorst een basisplaats krijgen of niet? Kan hij nog leven met zijn invallersrol? "Ik kan er de schoonheid van inzien, zeker hoe het liep in de eerste wedstrijd tegen Polen. Maar uiteindelijk wil je gewoon de basis halen. Ik heb ook het gevoel dat ik dichterbij kom. Ik ben er nog altijd van overtuigd dat ik de kwaliteiten heb om het Nederlands elftal beter te maken", zegt Weghorst eerlijk

Weghorst of Memphis?

Duidelijke woorden van Weghorst, die ziet dat Memphis twee lastige wedstrijden erop heeft zitten. Cody Gakpo, hun collega voorin,, maakte dat mee ín het veld. Hem werd gevraagd naar Memphis. "Ik heb het nog niet met hem gehad over Frankrijk, dat hij op een eiland stond. Sommige wedstrijden heb je dat wat meer als spits. Maar iedereen kent de kwaliteiten van Memphis. Hij wil graag de bal hebben en soms is dat moeilijk."

Weghorst of Memphis, daar wil Gakpo niets over zeggen. "Het zijn twee verschillende type spitsen en spelers. Met allebei hun eigen kwaliteiten." Weghorst kent zijn eigen kwaliteiten maar al te goed. "Het is niet moeilijk om voor mijzelf te zeggen dat het afmaken één van mijn grote kwaliteiten is. In de zestien ligt mijn beste kracht, ik heb al heel lang niet buiten de zestien gescoord. Dat is gewoon iets waar je op traint."

Afmaken is trainbaar

Hij herinnert zich nog goed waar dat trainen begon, bij Willem II in Tilburg. "Het is gewoon vastigheid creëren. Daar gaat het om. In de jeugd van Willem II trainde ik met Wim Jan Derksen. Hij legde me uit: met links op die manier schieten en rechts op die manier schieten. Patronen krijgen in het spel. Dat neem ik nu altijd nog mee."

Uitverkochte shirts

Het volk in Nederland weet wel wie er in de basis zou moeten starten: Weghorst. Zijn naam wordt overal geroepen waar het maar kan en shirtjes van hem vliegen over de toonbank. En dan niet alleen. De parodieshirts met Wegdorst op de achterkant ook. In de KNVB-fanshop zijn alle shirts met zijn naam als opdruk weg. "Zijn ze alweer aangevuld?", vroeg Weghorst zich hardop af. "Dat is wel gaaf, dat ze uitverkocht zijn."