Hoop Wout Weghorst de grond in geboord: 'Hij in de basis tegen Oostenrijk? Dat slaat nergens op'

Het wil op het EK in Duitsland nog niet lukken met Memphis Depay en dus is er veel discussie rond de spitspositie in het Nederlands elftal. Voormalig Oranje-international Wim Kieft heeft een uitgesproken mening.

Kieft, zelf als invaller met een rake kopbal tegen Ierland heel belangrijk voor Oranje op weg naar de Europese titel in 1988, legt uit waar het mis gaat. "Depay heeft het vermogen om juist in de kleine ruimte bijzondere dingen te doen. Als het niet lukt, moet je je acties afwisselen door soms simpel spelen. Alleen zit dat niet in de aard van iemand als Depay. Daardoor ziet het er soms slecht uit en is het af en toe ook heel slecht. Waarop vervolgens de buitenwacht, het publiek en de media weer negatief reageren."

Heel veel alternatieven heeft bondscoach Ronald Koeman niet. En één daarvan kunnen we volgens Kieft meteen doorstrepen, zo vertelt hij in zijn column in De Telegraaf. "Om de discussie op te starten dat Wout Weghorst in de basis moet beginnen tegen Oostenrijk, slaat nergens op. Die heeft niet de kwaliteiten om het Nederlands elftal aanvallend te dragen."

"Van Brian Brobbey moet je überhaupt afwachten of hij het niveau aan kan en niet geblesseerd raakt", aldus Kieft over de Ajax-spits. "Tot dusver heeft hij zich nooit op het niveau van een EK of bij Ajax in de Champions League bewezen. Los daarvan is hij blessuregevoelig en de enige international die er tot dusver in Duitsland een paar dagen uit is geweest vanwege een hamstringkwetsuur."

Joshua Zirkzee

"Joshua Zirkzee, het laatste alternatief, schijnt het goed te doen op trainingen, maar dat zegt niet alles en soms zelfs weinig tot niets. Aan het eind van het seizoen was hij geblesseerd en na twee weken vakantie plukte Koeman hem weg bij Mickey Mouse in Amerika. Zal die dan het verschil maken?"

Wout Weghorst zelf

Weghorst zelf liet voor het toernooi al weten dat hij bijzonder teleurgesteld was toen Koeman hem vertelde dat hij niet de eerste spits zou zijn op het EK. Dat het Oranjelegioen na zijn heldenrol tegen Polen ook tegen Frankrijk zijn naam scandeerde, deed de spits veel en gaf hem hoop op meer speeltijd:

'Geen alternatief'

"Voor Depay zijn geen alternatieven voorhanden en daarom zal Koeman de boel niet omgooien. (...) De kritiek dat zijn kwaliteiten er nooit zijn uitgekomen op het allerhoogste niveau, niet bij zijn clubs en niet bij Oranje, is misschien terecht, maar hij is vaak ongelukkig geweest met blessures terwijl Nederland zich niet kwalificeerde voor het EK 2016 en WK 2018."