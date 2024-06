Memphis Depay roept veel kritiek op bij Oranje tegen Frankrijk: 'Zat die zweetband voor zijn ogen?'

Memphis Depay speelde bij Oranje tegen Nederland op het EK voetbal een ongelukkige wedstrijd (0-0). De aanvaller zag veel acties mislukken, kwam tot maar één schot op goal en had een lage nauwkeurigheid in zijn passing.

Sowieso was het qua offensieve kracht geen interland van Nederland om van te watertanden. Het was tegenhouden, tegenhouden en tegenhouden tegen de vice-wereldkampioen. En als al eens het strafschopgebied van Les Blues werd gehaald, kwam er een mislukt of te gehaast schot.

Memphis Depay

De cijfers van Memphis, die in de 79e minuut naar de kant ging en werd vervangen door Wout Weghorst, zijn dan ook weinig florissant. Slechts 63 procent van zijn passes kwam aan; het laagste percentage van alle 22 basisspelers. Hij ondernam geen enkele dribbel. En enkele keren leidde hij door balverlies een gevaarlijke tegenaanval van Frankrijk in.

Slechte pass

In de veertiende minuut konden de Fransen na een matige pass van Memphis op goal schieten. Antoine Griezmann miste. Later in de eerste helft kwam de bal via Memphis terecht bij Theo Hernández, waarna even later alweer Griezmann kon schieten. Doelman Bart Verbruggen voorkwam een doelpunt van de Fransen.

Kritiek

Ondanks de enorme hoeveelheid goals die Memphis heeft gemaakt voor Oranje (45, alleen Robin van Persie maakte er meer, namelijk 50), blijft hij voor veel Oranje-volgers een zwakke schakel. Enkele reacties op X waren dan ook niet mals.

Niet verbazingwekkend werd Memphis' haarband er ook regelmatig bij gehaald. Bij de oefenwedstrijd tegen Canada droeg hij die voor het eerst. Vervolgens kwam er veel kritiek op, al meldden enkele sportwinkels dat het ook zorgde voor een piek in de verkoop.

Rapportcijfers Oranje

Ook bij de rapportcijfers van Sportnieuws.nl scoort Memphis Depay niet hoog en wordt hij als zwakste schakel bij Nederland aangewezen. Zie hier het volledige spelersrapport. Wel sleepte Nederland uiteindelijk een belangrijk punt (0-0) uit het vuur. Door de puntendeling met Frankrijk hebben beide landen nu vier punten uit twee duels en zijn bijna zeker van de volgende ronde op het EK voetbal.

Hieronder staan enkele reacties

