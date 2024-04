Bauke Mollema pleit voor veiliger peloton en geeft deze vier tips

Het wielervoorjaar begon met veel valpartijen. Daardoor ontstonden discussies over de veiligheid van de sport. Bauke Mollema deelt als ervaren renner zijn ideeën om ongelukken te voorkomen en heeft vier tips.

Mollema reed woensdag de Waalse Pijl in het noodweer, en afgelopen zondag reed hij nog een van zijn beste uitslagen ooit in de Amstel Gold Race. Toch had het weinig gescheeld of Mollema kon deze week niet eens op de fiets stappen. Hij ontkwam nipt aan een grote valpartij.

Mollema kwam met de schrik vrij bij de massale valpartij in etappe 4 in de Ronde van het Baskenland, twee weken geleden. Hij zat in het wiel van Jay Vine, een van de grootste slachtoffers die zwaargewond werd afgevoerd. "Ik kon die bocht net houden. Het was heel close en ik heb echt veel geluk gehad", aldus Mollema in het Algemeen Dagblad.

De 37-jarige renner is al zeventien jaar profrenner, maar valpartijen wennen volgens hem nooit. Om renners beter te beschermen worden verbeteringen in kleding onderzocht en voor afzettingen en signalering langs het parkoers. In de ogen van Mollema is het gedrag van de renners zelf echter het belangrijkst.

"Het grootste deel ligt aan de renners zelf. Valpartijen zullen er altijd zijn. Maar grote valpartijen met dit soort hoge snelheden als in Baskenland, dat is zo zonde. Er is veel gevaar in de koers op momenten dat het niet eens zo belangrijk is. Bij de valpartij in Baskenland was het nog 40 kilometer tot de finish met nog twee klimmen te gaan. Er is op zo’n moment geen reden om veel stress te maken. Dat is onnodig."

Er moet volgens Mollema worden ingegrepen. De maatregelen zullen invloed hebben op de wielersport, maar er is verandering nodig. Hij heeft daarvoor vier tips.

Tip 1: stop met oortjes

Zijn eerste maatregel is cruciaal voor Mollema, die vind dat renners niet meer met oortjes zouden moeten rijden. Op WK’s wordt al jaren zonder radio’s gereden, dus het is geen ondenkbare aanpassing.

"Ik heb dit tien jaar geleden al gezegd. Oortjes geven zoveel stress. Doe de radio’s en oortjes weg of gebruik alleen de neutrale wedstrijdradio met tijdsverschillen en parkoersinformatie. Geen ploegleiders meer die bij renners in hun oren tetteren en vertellen dat ze vooraan moeten zitten."

"Het gaat soms al snel", vervolgt Mollema. "Als wij met 50 of 60 kilometer per uur naar een klimmetje rijden, dan moet je 100 procent gefocust zijn. Terwijl ondertussen dus een ploegleider in je oor zegt hoe ver het is naar een klim of vertelt dat je moet opschuiven. Zonder oortjes rijden, neemt veel stress weg bij renners."

2. Maximum verzet

Ook de tweede tip van Mollema is niet geheel nieuw. De renner pleit voor een een maximum verzet, zodat de snelheid op gevaarlijke momenten ingeperkt wordt. "De verzetten zijn heel anders dan waar vijftien jaar geleden mee werd gereden. Nu rijdt iedereen met veel grotere versnellingen, waardoor je bij kunt trappen in afdalingen."

Ook bij de internationale rennersvakbond CPA is een maximum verzet al eens ter sprake gekomen. "Het zou ideaal zijn als we dat kunnen terugbrengen", zegt Adam Hansen, voorzitter van de CPA. "Snelheid is een van de belangrijkste thema’s."

3. Kleiner peloton

Mollema zou bovendien graag ziet dat het peloton verkleind wordt. Zo komt er meer ruimte voor de renners en kan gedrang verminderd worden. Tijdens de Amstel Gold Race reed Mollema in een peloton van 175 renners. "Veel te veel voor zo'n koers", vindt hij. "Waarom geen peloton van 120 man? Vijf of zes man per ploeg en alleen de WorldTour-teams plus dan misschien de ploeg van Tour de Tietema."

"Er is de laatste jaren sprake van veel meer nivellering onder renners. Sommige kopmannen steken er bovenuit, maar het verschil tussen de nummer 20 en nummer 120 is bijna niks. Waarom heb je dan 170 renners nodig? En wat voegen al die ploegen met wildcards nou eigenlijk toe?"

4. Strenger straffen

Er zijn niet alleen nieuwe maatregelen nodig om de wielersport veiliger te maken. Ook de huidige regels zullen beter nageleefd moeten worden. Een voorbeeld daarvan is het weggooien van bidons in het peloton en gevaarlijk rijgedrag tijdens sprints wat voor onveilige situaties kan zorgen. Er zou volgens Mollema te vaak sprake zijn van willekeur bij de bestraffing van fouten die hierin worden gemaakt. Er wordt alleen gestraft als het echt fout gaat en dan is het vaak ook nog te licht.

"Met het weggooien van een bidon neem je echt een groot risico op een valpartij achter je. Vaak krijg je niet eens een boete. Met camera’s op de fietsen kun je achteraf goed bekijken of er sprake was van gevaarlijk rijgedrag en of er een schuldige is. Dan kan er gestraft worden met gele en rode kaarten en misschien zelfs één of twee maanden schorsing."