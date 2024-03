Wout van Aert won sprint mede door zeer opvallende actie: 'Je lichaam positief bedriegen'

Met nog iets meer dan twee kilometer te gaan gaat de camera naar Wout van Aert. De Belg van Team Visma | Lease a Bike is topfavoriet voor de eindzege en wint uiteindelijk ook. Op beeld is te zien dat Van Aert zijn mond spoelt. Dat deed hij niet zomaar.

Voordat de sprint goed en wel in gang werd gezet, neemt Van Aert nog even een slok van zijn bidon. Opvallend genoeg slikt hij het echter niet door en lijkt het alsof hij zijn mond spoelt met het inhoud van de bidon. Achteraf lijkt dat niet alleen zo te zijn, maar was dat ook zo.

Maar waarom? Waarom gaat een renner zijn mond spoelen vlak voordat hij een sprint moet aangaan? Dat heeft te maken met Carbohydrate Mouth Rinse: je mond spoelen met een drank hoog in koolhydraten. Dat bevestigen ze bij Visma | Lease a Bike ook aan De Telegraaf.

Lichaam bedriegen

Het grote voordeel van deze actie? Het heeft een onmiddelijk effect. In tegenstelling tot een gelletje dat vaak genomen wordt in het peloton, heeft dit gelijk effect op het lichaam van de renner.

Toch is het niet de oplossing tegen algemene vermoeidheid in het wielrennen. Het heeft namelijk geen effect om op 70 kilometer van de finish je mond te spoelen omdat je kapot bent. "Het werkt het best wanneer de renner zo min mogelijk glycogeen in zijn spieren en lever heeft. Na een lange finale van lange tijd is de glycogeenvoorraad vaak vrij leeg."