Lotte Kopecky krijgt peperduur horloge: 'Zelfs te duur om mee te koersen'

Lotte Kopecky heeft een horloge gekregen van het luxemerk Breitling. Ze draagt het horloge niet op de fiets, de merknaam staat niet op haar truitje en ze zal ook niet in reclames opduiken. Toch verbindt het horlogemerk graag zijn naam aan de wielrenster. 'Ze is een fijne, dynamische jonge vrouw.'

Het gaat om de Super Chronomat Automatic 38 in staal en rood goud met diamanten, een groene wijzerplaat en een groene rubberen band. Het horloge kost wel 15.000 euro en is dus veel te duur om mee te koersen. Toch kunnen wielerfans het horloge spotten, tot genoegen van Breitling.

Toen Kopecky drie weken geleden als eerste over de finish kwam tijdens Parijs-Roubaix, was haar pols nog leeg. Op weg naar de huldiging deed ze snel het horloge om. De Breitling was daardoor te bewonderen toen Kopecky een paar minuten later op het podium een kassei in de lucht hield.

Dat was precies waar Georges Kern, CEO van Breitling op hoopte. De Zwitser wil de uitstraling van zijn horloges herpositioneren: minder snob, meer vrouw. Al jaren wordt in horlogereclames uitgepakt met hetzelfde beroep, dat van stoere piloot. Ook in de sportwereld zijn dure horloges vooral om de polsen van mannen met uitstraling te vinden. Zo pronkten Pep Guardiola en Neymar Jr. afgelopen maand nog met een duur exemplaar.

Dynamische jonge vrouw

Volgens Belgisch CEO Bertrand Hertoghe past Lotte Kopecky perfect in een nieuw imago. "Ik heb Lotte ontmoet. Dat ze nummer één van de wereld is, is mooi. Maar ze is ook een fijne, dynamische jonge vrouw", zegt Hertoghe bij het Nieuwsblad.

Kopecky kreeg geen zak geld, maar wel een horloge. In ruil daarvoor hoeft ze niet veel promotie te doen. "We gaan geen reclamecampagne met haar doen. Dat ze het horloge droeg op het podium van Parijs-Roubaix, vinden we al geweldig. Dit najaar openen we een nieuwe winkel in Brussel, dan komt ze langs. Af en toe gaan we een evenement doen. Dan komt zij bijvoorbeeld spreken voor een beperkt publiek van vooral jonge vrouwen."

De Belgische renster kan aansluiten bij een mooi rijtje grote namen. Breitling heeft namelijk sterren als Brad Pitt, Erling Haaland en Giannis Antetokounmpo als ambassadeur. Kopecky is trouwens niet de eerste Belgische wielrenner met wie de Zwitsers een deal hebben gesloten. Die eer was voor Jasper Stuyven, meteen ook de eerste wielrenner die met het horlogemerk in zee ging.