LIVE Formule 1 | Max Verstappen meteen fantastisch weg in Miami, wel bijna geraakt door Sergio Pérez

De Grand Prix van Miami staat op het programma in de Formule 1. Om 22:00 uur gaan de lichten uit voor de zesde race van het seizoen. Max Verstappen begint wederom op pole position. Volg hier live alle hoogtepunten over de race.

Verstappen knalde direct weg bij de GP van Miami. Toen hij wilde insturen voor de eerste bocht, werd hij wel bijna getorpedeerd door teamgenoot Sergio Pérez, die zich verremde. Uiteindelijk raakte de Mexicaan niemand en kwam hij vrij snel weer terug op de baan.

Eerste pitstops

Na een ronde of elf (van de 57) zagen we de eerste pitstops. Alle coureurs zetten harde banden onder hun auto. De verwachting was vooraf al dat de zachte banden niet gebruikt zouden worden tijdens de race. Veel coureurs begonnen de race op mediums.

Vervolgens was het wachten op de pitstops van de leiders van de wedstrijd. In ronde 16 leidde Verstappen voor Oscar Piastri, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Sergio Pérez en Lando Norris (in die volgorde). De twee Mercedes-coureurs, Lewis Hamilton en George Russell, volgden daarachter.

Max Verstappen in Miami

De Nederlandse coureur won tot nu toe vijf van de zes grands prix én was dit weekend al de snelste bij de sprintrace in Miami. Hij is dan ook de torenhoge favoriet voor de zege bij de echte race op zondag. De GP van Miami werd tot nu toe twee keer verreden en Verstappen won beide edities.

Daniel Ricciardo wekte veel indruk met een vierde plek bij de sprintrace op zaterdag. Later op zaterdag reed hij de achttiende tijd bij de kwalificatie, wat hem na een gridstraf vanuit China de allerlaatste plek opleverde voor de race van zondag.

Veel bekende gezichten

In aanloop naar de race in de Verenigde Staten was er ouderwets veel show. Oud-president Donald Trump was aanwezig, zangeres Camila Cabello en ook bokser Jake Paul. De vriend van schaatstopper Jutta Leerdam had een gesprek met Ferrari-coureur Charles Leclerc voor de race.

Startopstelling GP van Miami