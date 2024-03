'Hij heeft als een sissy gereden': Jordan Stolz krijgt draai om zijn oren van Jillert Anema

Opmerkelijke teksten van Jillert Anema nadat Jordan Stolz zich op 19-jarige leeftijd voor het eerst tot wereldkampioen allround kroonde. De Amerikaanse schaatser werd door vrijwel iedereen met lof overladen, maar daar wilde de Friese coach niets van weten.

"Hij heeft als een sissy gereden", zei Anema in De Telegraaf over Jordan Stolz. De Amerikaan reed in Inzell een wereldrecord punten en dus de snelste vierkamp ooit, maar er had volgens zijn Nederlandse coach meer ingezeten. Volgens Anema had Stolz ook het WK sprint moeten rijden op donderdag en vrijdag. Dan had hij pas écht geschiedenis geschreven. En hij had op de 1500 meter voor een wereldrecord moeten gaan.

Dat Miho Takagi zich vrijdag tot wereldkampioen sprint kroonde en vervolgens op zaterdag het WK allround al na één dag voor gezien hield, zei volgens Anema helemaal niets. "Stolz is geen Takagi. Stolz kan schaatsen zonder moe te worden. Hoe hij dat doet? Dat ga ik hier niet vertellen. Maar dat kun je leren als je vastbesloten bent. Je moet niet over het paard getild zijn en meteen denken dat je de nieuwe Sven Kramer bent."

Schaatsfenomeen Jordan Stolz slaat wanhoopsaanval Patrick Roest af en wint WK allround met overmacht Jordan Stolz heeft opnieuw de schaatswereld verbaasd met zijn winst op de WK allround. Vooraf was de verwachting dat hij samen met Patrick Roest moest gaan vechten om de titel, maar na drie afstanden ging hij dik aan de leiding. De Nederlander probeerde het op de afsluitende 10000 meter nog wel, maar reed zichzelf kapot en moest het goud aan Stolz laten. De 19-jarige Amerikaan pakte daarmee zijn eerste wereldtitel allround.

"Of ik een mooi weekend heb gehad?", ging Anema verder. "Nee. Ik heb altijd meer last van dingen die niet lukken dan van dingen die wel lukken. Als Jordan nou 12.55 had gereden op de 10 kilometer was het anders geweest." Stolz kwam tot 13.04,76, ruim voldoende voor de wereldtitel. "Nu heeft hij heel lafjes die rit uitgereden. Ik denk dus echt dat hij op alle individuele afstanden olympisch goud kan winnen. Daar geloof ik echt in."

Reactie Jordan Stolz

"Zei hij dat?", reageerde Stolz verbaasd toen hij hoorde wat Anema te melden had. "Ik denk niet dat ik een wereldrecord had kunnen rijden. Ik was te vermoeid van de 5000 meter van zaterdag om snel te kunnen openen. Ik had die sprint niet in de benen."