'Jutta Leerdam kan bij ons genoeg verdienen', Jillert Anema ziet komst schaatsdiva wel zitten

Femke Kok is sinds vorige week vrijdag in Inzell, het oord dat ze normaal kent van de trainingkampen in de zomer. Donderdag en vrijdag staan daar de WK sprint op het programma. "Vooral met zomerijs komen we hier. Het voelt ook wel een beetje gek, of zo. Omdat je hier normaal alleen komt om te trainen en nu zijn we hier voor een wedstrijd."