Friso Emons mist door slaapmoment WK-finale op 1500 meter shorttrack: 'Dat gaat om millimeters'

Jens van 't Wout was de enige Nederlander die zaterdagmiddag wel bij de les was op de WK shorttrack. Hij bereikte de finale op de 1500 meter, waar hij zilver won. Friso Emons leek ook naar de finale te gaan, maar hij leek niet scherp genoeg in zijn halve eindstrijd. Hij reed samen met Itzhak de Laat de B-finale.

Eerder op de dag ging het al mis bij Suzanne Schulting en Michelle Velzeboer. De Nederlandse dames vielen op hun 1500 meter en liepen daardoor ook de finale mis. Schulting is om die reden ook haar wereldtitel kwijt op deze afstand. Vaak konden de fans in Ahoy dus nog niet juichen.

Deceptie Suzanne Schulting op WK shorttrack: Nederlandse is wereldtitel op 1500 meter kwijt door pech Suzanne Schulting is haar wereldtitel op de 1500 meter bij de WK shorttrack kwijt. Zaterdagmiddag kwam de Nederlandse in de halve finale ten val en zat haar race erop. Ook Michelle Velzeboer viel, waardoor er geen Nederlandse in de eindstrijd stond.

Alleen Van 't Wout door

Dat konden ze bij de mannen ook niet. In de tweede heat ging Van 't Wout met zijn speciale schoen door naar de A-finale. Emons was ook hard op weg naar een race om de medailles, alleen hij liet zich op de streep verrassen door de Australiër Brendan Corey. Hierdoor werd Emons niet tweede maar derde. Op die plek eindigde ook De Laat in zijn serie.

Shorttracker Jens van 't Wout schaatst met schuimrubberenschoen door blessure: 'Eerlijk ben je nooit' Jens van 't Wout schaatst de WK shorttrack in Ahoy met een schuimrubberen schoen. De schaatser kampte dit seizoen lange tijd met blessures en was daar niet eerlijk over tegen zijn team. Nu is hij terug en gebrand op wraak.

Reactie Emons

Emons baalde na afloop als een stekker dat hij de A-finale misliep. "Daar kwam ik voor", zei hij bij de NOS. "Dat is jammer. Ik had niet genoeg over in de laatste ronde. Minder dan ik normaal heb", ging Emons, die net voor de finish werd ingehaald door Corey, verder. "Dat gaat om millimeters, maar dat zijn wel belangrijke millimeters."

Hij kon niet precies de vinger op de zere plek leggen. "Als ik dat wist, had ik iedere wedstrijd wel gewonnen. Voel me op zich wel goed, jammer dat ik tekort kom", benadrukte hij. De verslaggever van de NOS vroeg of hij niet te nonchalant was. "Lijkt alsof ik niet moe ben, hoor ik vaker. Ik had niet meer de energie om nog te blokken."