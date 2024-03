Nederlandse vrouwen met gemak naar relayfinale bij WK shorttrack

De Nederlandse vrouwenploeg gaat bij de WK shorttrack naar de finale van de relay. Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Yara van Kerkhof en Selma Poutsma waren in de tweede halve finale van begin tot eind de sterkste.

De drie kilometer op het ijs in Rotterdam werden door het oranjekwartet afgelegd in 4:09.08. Zuid-Korea kwam als tweede over de streep, waarmee het Aziatische powerhouse ook een finaleticket veroverde. In de eerste halve finale, die snellere tijden opleverde, waren de Verenigde Staten en Canada de gelukkigen. In de eindstrijd begint Nederland met startpositie drie.

De Nederlandse vrouwenploeg hoort al jaren bij de wereldtop op dit onderdeel. Zo werd goud gewonnen bij de Olympische Winterspelen 2022 in China, in dezelfde samenstelling als die nu in Rotterdam rijdt. In 2021 en 2023 waren de oranjevrouwen wereldkampioen. De finale is zondagmiddag. Bekijk hier de agenda van de WK shorttrack in Rotterdam.

WK shorttrack 2024 in Rotterdam

Zo ligt Schulting in het toernooi van haar comeback nog op koers om een gouden plak te verdienen. Op de individuele afstanden ging het zaterdag hobbelig bij de ijskoningin. De snelheid zat er wel in, maar het geluk ontbrak hier en daar wat, zoals op de 1500 meter, waarop ze viel. Lees hieronder meer over haar perikelen.