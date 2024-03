Programma WK shorttrack 2024 | Xandra Velzeboer en Suzanne Schulting verdedigen hun wereldtitels in Rotterdam

Het seizoen zit er voor de langebaanschaatsers op, maar dat betekent niet dat het schaatsseizoen al voorbij is. De shorttrackers rijden komend weekend namelijk hun WK en ze doen dat in Nederland. In Rotterdam Ahoy hoopt de ploeg van onder anderen Suzanne Schulting de nodige gouden medailles te gaan pakken. Bekijk hier alle belangrijke informatie over het toernooi.

Het toernooi begint op vrijdag 15 maart en duurt tot en met zondag 17 maart 2024. De shorttrackers rijden in Rotterdam Ahoy en het was eigenlijk de bedoeling dat ze dat drie jaar geleden al zouden doen. Toen waren er in het voorjaar van 2021 nog heel strenge coronamaatregelen. Er mocht geen publiek bij zijn en dus werd besloten om het toernooi dan maar in Dordrecht te houden. In 2017 waren de wereldkampioenschappen wel al een keer in Ahoy.

Gedurende drie dagen strijden de mannen en vrouwen om de wereldtitels. Bij de vrouwen zijn alle titels in handen van Nederland. Xandra Velzeboer won vorig jaar in Seoul goud op de 500 en de 1000 meter, terwijl Suzanne Schulting de winst pakte op de 1500 meter. De Nederlandse ploeg was met de twee kopvrouwen ook de beste op de relay. Met Jens van 't Wout en Teun Boer pakten ze ook goud op de gemengde relay.

Terugkeer Schulting

Normaal gesproken zouden alle ogen gericht zijn op Schulting, maar het is de vraag hoe sterk ze aan de start verschijnt. Schulting heeft een heel lastig jaar achter de rug en ze keerde pas vorige maand terug op het ijs na een afwezigheid van elf maanden. Ze raakte na het vorige WK oververmoeid, liep een virus op en kreeg bij een training na een val een schaats in haar rug.

Foto | Suzanne Schulting toont litteken na ongeluk met schaats Suzanne Schulting is inmiddels met het nodige succes terug op het ijs, maar de gevolgen van het ongeluk tijdens een training ruim drie maanden geleden zijn nog altijd zichtbaar.

Op welke zender kijk je naar de WK shorttrack in Rotterdam?

De WK shorttrack is op vrijdag enkel te zien via NOS.nl. Op zaterdag en zondag kunnen de shorttrackliefhebbers wel gewoon inschakelen op tv. Op beide dagen begint de uitzending op NPO1 om 13.10 uur.

Programma WK shorttrack in Rotterdam

Vrijdag 15 maart

Middagsessie vanaf 12.00 uur:

1500 meter mannen en vrouwen – Kwartfinales

500 meter mannen en vrouwen – Voorrondes en heats

Avondsessie vanaf 17.00 uur:

1000 meter mannen en vrouwen – Voorrondes en heats

Mixed relay – Kwartfinales

Relay vrouwen en mannen – Kwartfinales



Zaterdag 16 maart

Vanaf 13.00 uur

1500 meter vrouwen & mannen – Halve finales en finale

500 meter vrouwen & mannen – Kwartfinales, halve finales en finales

Relay vrouwen & mannen – Halve finales



Zondag 17 maart

Vanaf 12.00 uur (zonder publiek)

Mixed relay – Halve finales



Vanaf 14.00 uur (met publiek)

1000 meter vrouwen en mannen – Kwartfinales, halve finales & finale

Mixed relay – Finale

3000 meter relay vrouwen – Finale A

5000 meter relay mannen – Finale A

Nederlandse deelnemers

Zowel bij de mannen als bij de vrouwen doen er vijf Nederlanders mee. Bondscoach Niels Kerstholt heeft nog niet besloten welke rijders op welke afstanden in actie komen. Op elke individuele afstanden mogen drie Nederlandse rijders starten. Het ligt wel voor de hand dat bijvoorbeeld Velzeboer en Schulting op alle drie de afstanden aan de start zullen staan.