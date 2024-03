Wie is de Mol? volgend jaar met Rico Verhoeven? Kandidaten zijn gewaarschuwd: 'Dan geef ik ze een beuk'

Waar zaterdagavond een groot deel van Nederland zag hoe Rico Verhoeven de eerste Glory Grand Prix won, was een ander deel vooral bezig met de finale van Wie is de Mol?. Is een combinatie van die twee in de toekomst mogelijk?

Verhoeven was te gast in RTL-programma Renze op zondag om over zijn zege te praten, maar de uitzending begon met een discussie over Wie is de Mol?. Renze Klamer wilde de kickbokser ook in het gesprek betrekken en vroeg hem wat hij ervan vond.

"Ik volg het eerlijk gezegd niet zo", was Verhoeven eerlijk. "Ik heb er weleens van gehoord." Klamer legde vervolgens kort de kern van het programma uit: "Het is heel simpel, er is een groep mensen en één is de mol."



"Ja, waarom niet, laten we het proberen", reageerde Verhoeven om daar grappend aan toe te voegen. "Als ze dan denken dat ik de mol ben, geef ik ze een beuk." De opmerking leidde tot lachende gezichten in de studio. Klamer: "Dan wordt het een heel ander soort programma." "Maar wel leuk", lachte Verhoeven. "Een keer anders."

Ranomi Kromowidjojo

Verhoeven zou niet de eerste sporter zijn die deelneemt aan het programma van AvroTros. In het verleden waren onder meer oud-hockeyer Taeke Taekema, oud-zwemmers Ranomi Kromowidjojo en Maarten van der Weijden en oud-scheidsrechter Dick Jol van de partij.

