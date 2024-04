Remy Bonjasky vindt het 'triest' dat kickbokslegende stilletjes overleed: 'Zelf zet ik er alles voor opzij'

Rob Kaman overleed recent op 63-jarige leeftijd. En daar was veel te weinig aandacht voor, vindt Remy Bonjasky. De ex-kickbokser noemt Kaman 'de Johan Cruijff van het kickboksen' en vindt het een schande dat Nederland zo weinig aandacht gaf aan hem.

Dat schrijft Bonjasky in zijn column in het Algemeen Dagblad. 'In Nederland heb ik het overlijden van Rob niet voorbij zien komen op radio of televisie. Dat is triest. Het is een gebrek aan knowhow van het kickboksverleden in Nederland', schrijft hij. Alleen binnen de kickbokswereld leeft Kamans overlijden. Bonjasky verwacht veel grote namen op de afscheidsdienst.

'Johan Cruijff van het kickboksen'

'Ik denk dat het druk zal worden. Iedereen binnen de kickbokswereld wil daar zijn. Zelf zet ik er alles voor opzij. Rob is de Johan Cruijff van het kickboksen, een groot inspirator die de weg vrij heeft gemaakt voor alle kickboksers. Net als Johan Cruijff is Rob Kaman een mythische topper van weleer. Niemand komt daarbij in de buurt.'

'Ik lag te roepen om mama'

Bonjasky leerde persoonlijk ook veel van Kaman. Vooral als beginnend kickbokser. 'Ik was net achttien jaar oud en trainde bij André Mannaart. Ik had een enorm grote mond en sloeg iedereen in elkaar. Tót ik bij de wedstrijdgroep kwam. Daar mocht ik sparren met Rob. André zei nog tegen hem: ‘Doe rustig aan, hij heeft wel talent’. Nou, eerst kreeg ik een linkerhoek, daarna een leverstoot. Ik werd zo klein als een baby en lag in de foetushouding op de grond te roepen om mama.'

Rico Verhoeven

Rico Verhoeven eerde de overleden Kaman toen het nieuws bekend werd dat de legende dood was. 'Rust in vrede legende', schreef Verhoeven in een Story op Instagram. 'Je bent de grondlegger van de Nederlandse kickboksstijl. Je was je tijd ver vooruit.' Bonjasky weet ook zeker dat elke kickbokser sinds het tijdperk Kaman, van hem geleerd heeft. 'Iedere kickbokser van nu past dingen toe die Rob vroeger heeft bedacht. Soms zelfs zonder het te weten.'

Eerbetoon Glory

Of Glory iets met het overlijden gaat doen, is nog niet bekend. Bonjasky verwacht niets. Op 27 april is het eerstvolgende kickboksevent in Parijs (Glory 91). Een paar weken later is ook Glory 92 in Rotterdam. 'Nu is het te laat, al is een plek in de Hall of Fame van Glory of een Rob Kaman Trophy wel het minste wat nog gedaan kan worden', vindt Bonjasky.