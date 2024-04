Rogier Meijer betrekt Bas Dost op achtergrond bij het team: 'Hij krijgt zeker weten een rol richting de bekerfinale'

NEC speelt zondag de bekerfinale tegen Feyenoord, daar zal Bas Dost niet bij zijn. De speler van NEC stopte eerder dit seizoen nadat hij hartproblemen kreeg op het veld tegen AZ. "Hij heeft daar niet zo'n zin in", zei NEC-trainer Rogier Meijer. Wel is er een andere rol voor hem weggelegd bij het team, waar het teamgevoel sowieso geweldig is. Dat vertelde aanvoerder Bram Nuytinck.

NEC doet het uitstekend dit seizoen, in de tweede seizoenshelft werd er maar tweemaal verloren. Het staat daarmee op een knappe zesde plek en Europees voetbal ligt voor het grijpen. Daarbij staat NEC in de bekerfinale, en kan het voor het eerst de Dennenappel in de prijzenkast zetten. Vier keer eerder stonden de mannen uit Nijmegen in de finale, maar nog nooit wonnen ze.

Bas Dost

Dat NEC het zo goed doet is heus niet zomaar, in het begin van het seizoen ging het helemaal niet zo lekker met NEC. Ze rechtten de rug weer en pakten veel punten. Iemand die daar erg belangrijk in was, was Bas Dost. De ervaren spits was met al zijn ervaring een anker in het team. Maar in oktober ging het mis en ging hij naar de grond op het veld bij een uitwedstrijd bij AZ. Hij werd gereanimeerd en bleek een ontstoken hartspier te hebben. Hij kwam niet meer terug bij NEC, maar blijft wel betrokken.

Dost bij de bekerfinale

Dost komt af en toe nog op de club en spreekt nog veel met teamgenoten, ook heeft hij dus een speciale rol gekregen in aanloop naar de bekerfinale. Hij zal er niet bij zijn, vertelde Meijer want 'op de voorgrond treden is niet zijn ding'. Er zit wel wat anders in het vat: "We gaan wel wat doen met Bas richting de groep, daar heeft hij dus wel een rol in. We hebben een aantal jongens die weet hoe het is om een belangrijke finalewedstrijd te krijgen, zij zullen een rol krijgen daarin met hun ervaring."

Een van die jongens met ervaring is Bram Nuytinck. Hij speelde Champions League, speelde ook met Anderlecht om de prijzen en toch geeft hij toe wel gespannen te zijn: "Iedereen heeft het erover. Maar we moeten het normaal blijven oppakken, vooral niet gek laten maken en dat doen we aardig." Waarom deze wedstrijd dan zo bijzonder is? "NEC is gewoon mijn club."

Belang voor Nijmegen

Nuytinck merkt vooral om zich heen dat de bekerfinale erg leeft. Waar de selectie hard zijn best doet het allemaal zo rustig mogelijk te houden, gaan de supporters all-out. "Sinds het winnen van de halve finale gaat het nergens anders over. Voor NEC en de fans is dit geweldig", zei hij trots.

Hij is blij te zien dat de stemming goed is bij de supporters. "De stemming in Nijmegen is goed de afgelopen maanden, komt door de competitie en de beker. Supporters zijn al druk bezig met de finale, er wordt veel over gesproken. De stemming zit er goed in, ook bij het team."

'Een statement'

Over de kansen voor NEC is hij duidelijk: "Finale is wedstrijd apart, maar als je het in de competitie goed doet tegen topploegen geeft dat je wel vertrouwen. De wedstrijd tegen PSV is een soort statement namens de ploeg. NEC is wel degelijk een serieuze ploeg."