Dirk van Duijvenbode zorgt voor hilarisch interview: 'Volgende keer me wat minder lang laten wachten hè'

Dirk van Duijvenbode kan voorlopig niet meer stuk in België. De Nederlandse darter kreeg de lachers op zijn hand na een interview bij het Belgische VTM, waar hij in Rotterdam Ahoy een dolletje maakte met de Vlaamse commentator Rudy Lanssens.

Aubergenius was uiteraard aanwezig in Rotterdam tijdens de Premier League of Darts, om onder meer te kijken hoe toppers als Michael van Gerwen, Luke Littler en de latere winnaar Nathan Aspinall het er vanaf brachten. Bij VTM nam hij vlak voor de finale tussen Aspinall en Michael Smith de tijd om wat vragen te beantwoorden. Dat liep al snel uit de hand.

Flemming wordt in beeld getrokken

Allereerst werd de Nederlandse zanger Flemming in beeld getrokken nadat Van Duijvenbode hem opmerkt. "Da's meneer Flemming hè", vertelt Van Duijvenbode. "Heb je nou twee of drie gouden platen in België?" De zanger, die ook groot dartliefhebber is, besprak vervolgens op de Belgische zender zijn toekomstige muzikale plannen in België.

Toen Van Duijvenbode daarna werd gevraagd die we finale tussen Aspinall en Smith zou winnen, antwoordde hij droogjes: "Flemming."

Aai over de bol

Uiteindelijk krijgt Van Duijvenbode, als hij serieus ingaat op de vraag, gelijk door Aspinall als winnaar te voorspellen. Als de darter na de slotvraag wordt bedankt voor zijn tijd, maakt hij nog even een dolletje met de presentator. "De volgende keer me wat minder lang laten wachten alsjeblieft, hè", grapt Van Duijvenbode, om de kale presentator vervolgens een paar keer hard over zijn hoofd te aaien.

Droom voor Van Duijvenbode

Bij Viaplay ging de Nederlander ook nog serieuzer te werk. Hij hoopt natuurlijk nog een keer uit te komen in de Premier League of Darts in Rotterdam. "Dit blijft gewoon een droom, om hier te staan. Tienduizend man... Ik woon natuurlijk in de buurt. Er zullen zoveel mensen komen dan. Dat lijkt me geweldig. Hopelijk ga ik het ooit meemaken."