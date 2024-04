Michael van Gerwen en Gerwyn Price weigeren handtekening te zetten voor 'fan': 'Ik weet wat je ermee doet'

Al tientallen jaren vragen fans om handtekeningen van hun helden en dus is het ook voor topdarters normaal om af en toe eens ergens een krabbeltje op te zetten. Soms weigeren ze dat echter. Michael van Gerwen en Gerwyn Price waren daar afgelopen week een voorbeeld van en later bleek dat het niet zonder reden was.

Het Instagramaccount BCA Autographs plaatste deze week video's waarop Michael van Gerwen en Gerwyn Price weigeren om hun handtekening op een aantal spullen te zetten. Hoewel dat natuurlijk hun goed recht is, zal het voor de buitenwereld overkomen als een onsympathieke actie. Toch doen ze dat niet zomaar.

Van Gerwen liet dat al in de video weten: "Ik weet wat je ermee doet." Vervolgens deelde hij wel een handtekening uit aan een andere vrouw, die een foto samen met de Nederlandse darter bij zich had. Price tekende bij dezelfde persoon ook niet en via sociale media heeft hij inmiddels gereageerd over waarom hij dat niet deed.

'Ze verpesten het voor de echte fans'

De Welshe darter laat ook weten dat de beelden zijn gemaakt met een geheime camera zonder dat hij daar ook maar enig idee van had. Desondanks is hij er blij mee dat de beelden nu online te vinden zijn: "Deze mensen zijn de reden waarom we soms niets tekenen en ze verpesten het voor de echte dartsfans."

"Wat je niet ziet, is dat hij hele tassen met merchandise bij zich heeft", schrijft Price. Volgens de Welshman zijn dit geen echte fans. Hij lijkt er op te wijzen dat ze enkel geld willen verdienen met de handtekeningen: "Deze mensen staan bij hotels en bezoeken geen enkel evenement. Geen handtekening voor jou en ik ben blij dat ik had gezien dat je een van hen was."