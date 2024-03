Vader Dimitri van den Bergh doet opvallende uitspraak: 'Je moet de drank onder controle kunnen houden'

Dimitri van den Bergh won afgelopen maand de UK Open door Luke Humphries in de finale te verslaan. Na afloop kreeg de Belgische darter een hoop kritiek over hoe hij op het podium stond. Zijn vader Chris van den Bergh gaat nu, met enkele opmerkelijke uitspraken, in op de alcoholconsumptie in het darten.

Van den Bergh junior stond in Minehead met de beker in handen door knap van wereldkampioen Luke Humphries te winnen (11-10). Na afloop kreeg bedankte hij zijn opa en zijn sportpsycholoog, maar kreeg hij ook een hoop kritiek. Zo zou hij erg dronken zijn geweest ten tijde van de finale.

Zijn vader Chris van den Bergh, zelf oud-darter, vertelt aan HLN dat alcohol in het darten nog altijd veel voorkomt. "Je moet snel kunnen tellen, de druk aankunnen, het vele reizen werkt door en je moet de drank onder controle kunnen houden", noemt de vader van de Belgische darter een aantal eigenschappen op om het ver te schoppen in de sport.

Hij vindt het ook niks om eromheen te draaien wat betreft het gevoelige onderwerp. "Niet bulshitten, daar kan ik niet tegen. In darts wordt gedronken, maar wel gecontroleerd. Ik heb een ex-topper zelfs de raad gegeven om rustig te drinken, terwijl hij traint. Als je dat niet doet en je gaat in het weekend naar een toernooi waar iedereen drinkt, ben je serieus in het nadeel. Niemand zegt dat je ladderzat aan de oche moet staan. Je kiest zelf hoever je daarin gaat", zo stelt de Belg.

Van Gerwen

Overigens bleef het daar niet bij voor de vader van Van den Bergh, die ook stelde dat hijzelf een stuk hoger had kunnen komen in het darten. Daarbij vergelijkt hij de Belgen met de Nederlandse darters van dat moment. "België was nog niet klaar voor een prof-darter. In Nederland werd elke darter die een beetje kon gooien gepamperd. Media-aandacht, sponsoring,... Ik werkte fulltime bij Opel Antwerpen, maar ik was wel een semi-prof in het darts. Na mijn werk stond ik thuis nog zeven uur te gooien. Ik was een kanon en had Michiel van Gerwen kunnen pijn doen."