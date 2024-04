'Dat heb ik al eens gereden': shorttrackster Selma Poutsma waarschuwt haar nieuwe concurrentes

Schaatsteam Jumbo-Visma verraste met het aantrekken van shorttrackers Suzanne Schulting en Selma Poutsma. Zij gaan bij het geel-zwarte team hun sport combineren met langebaanschaatsen. "Uiteindelijk wil ik me gaan meten met de Nederlandse langebaansprinters", zegt Poutsma.

De shorttrackster wil graag zichzelf uitdagen en zag de overstap naar Jumbo-Visma daarin als ideale stap in haar carrière. "Afgelopen jaar heb ik gemerkt dat ik beter ga shorttracken als ik langebaanschaatsen in mijn trainingsschema’s integreer en andersom”, zegt ze op de website van haar nieuwe ploeg.

Suzanne Schulting per direct naar Jumbo-Visma: 'Iets revolutionairs' Het vertrek van Jutta Leerdam bij schaatsploeg Jumbo-Visma heeft ruimte vrij gemaakt voor shorttrackers Suzanne Schulting en Selma Poutsma bij het geel-zwarte team. Jumbo-Visma gaat zich met twee van de beste shorttrackers van Nederland ook richten op een andere tak van sport.

500 meter op de langebaan

De 24-jarige Poutsma geldt als groot talent, dat ook al WK-medailles won én in het gouden aflossingsteam zit dat drie keer wereldkampioen en één keer olympisch kampioen werd. Nu gaat ze dus ook nog proberen op de langebaan indruk te maken. "Ik heb al eens onder de 38 seconden gereden op de 500 meter en denk dat het nog sneller kan. Uiteindelijk wil ik me gaan meten met de Nederlandse langebaansprinters."

Jutta Leerdam

Op de langebaan gaat Poutsma ook Jutta Leerdam tegenkomen. Niet als ploeggenoot, want de schaatsster is net met veel bombarie weggegaan bij de ploeg. Haar vertrek, en ongetwijfeld het vrijgekomen salarisbudget, boden ruimte om Poutsma, Schulting en toptalent Angel Daleman aan te trekken.

Sven Kramer onthult: 'Jutta Leerdam en Suzanne Schulting hadden samen in één ploeg kunnen zitten' Jumbo-Visma hield deze week een wisseling van de wacht: de ene schaatstopper vertrok en er kwam een nieuwe voor in de plaats. Maar Jutta Leerdam en Suzanne Schulting hadden ook samen in de ploeg van directeur Sven Kramer kunnen zitten.

'Mooie nieuwe prikkel'

“Voor mij is dit een geweldige kans om het langebaanschaatsen en shorttrack te combineren. De focus blijft gewoon op shorttrack, maar het verleden heeft mij geleerd dat het goed werkt als ik beide disciplines combineer", reageerde ook Schulting. "Ik denk dat dit een mooie nieuwe prikkel is naar een goed seizoen, met Milaan als stip op de horizon”, kijkt Schulting alvast vooruit naar de Olympische Spelen van 2026. “Ik denk dat we met een heel fris jong team naar iets moois toe kunnen groeien, iets revolutionairs.”