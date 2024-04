Jumbo-Visma begint (zonder Jutta Leerdam) met deze schaatsers aan voorbereiding: 'Sterk gemotiveerd'

Schaatsteam Jumbo-Visma is dinsdag 23 april officieel begonnen aan het nieuwe seizoen. Dat deed het na een roerige winter, waarin een heuse leegloop volgde met als klap op de vuurpijl het veelbesproken vertrek van Jutta Leerdam. De grote vraag is nu: wie zijn er nog over bij Jumbo-Visma?

Naast Leerdam vertrokken onder anderen Antoinette Rijpma-de Jong, Merel Conijn, Jorrit Bergsma, Kai Verbij, Dai Dai N'Tab, Thomas Krol, Serge Yoro en Reina Anema. Daartegenover stond de komst van Isabel Grevelt, Sanne in 't Hof en de Belg Mathias Vosté, ook werd Joep Wennemars vastgelegd tot de Winterspelen van 2026 in Milaan.

Volgens onze berekeningen heeft Jumbo-Visma nu nog twaalf schaatsers in huis. Naast het eerder genoemde viertal zijn dat Merijn Scheperkamp, Beau Snellink, Tijmen Snel, Kars Jansman, Chris Huizinga, Mats Stoltenborg, Harm Visser en Chloé Hoogendoorn. Zij waren dinsdag óp skeelers aanwezig bij de start van het nieuwe seizoen van Jumbo-Visma - ook de talentenploeg van het geel-zwarte team deed mee.

"Sommigen hebben meer getraind dan anderen, nu moeten we alles weer opstarten, de 'schaatshoekjes' opzoeken. De basis moet opgepoetst worden, vooral op skeelers zie je snel waar de aandachtspunten zitten", sprak coach Jac Orie tegenover Schaatsen.nl. "Iedereen heeft er zin in en is sterk gemotiveerd."

Vertrek Jutta Leerdam

Maandag werd de schaatswereld opgeschrikt door het vertrek van Jutta Leerdam bij Jumbo-Visma. Haar contract liep officieel per 1 april af, maar er waren wel gesprekken over een verlenging. Die kwam er niet, omdat volgens commercieel directeur Sven Kramer 'niemand groter is dan de ploeg'.

'Daar maken we harde keuzes in': trainer Jac Orie van Jumbo-Visma over vertrek Jutta Leerdam Jumbo-Visma gaat het nieuwe schaatsseizoen in zonder Jutta Leerdam. De 25-jarige Leerdam en het geel-zwarte team lagen niet meer op één lijn. "Natuurlijk vind ik het jammer", zegt trainer Jac Orie. Maar hij zag ook dat het niets anders was.

Voor Leerdam voelde het vertrek als 'een mes in mijn rug'. Vooral omdat ze neergezet werd als diva, terwijl haar enige doel winnen is. De toekomst van Leerdam is ongewis, al zouden er gesprekken met Team IKO, de ploeg van Joy Beune, plaats hebben gevonden. Ook bestaat de mogelijkheid dat Leerdam zelf een team start.

Ze kan haar oude coach Kosta Poltavets bellen voor advies, niet voor een samenwerking. "Ik wil best advies geven of ergens ondersteunen waar dat kan. Maar intensief trainer worden, waarbij ik weer veel op het ijs moet zijn, daar heb ik geen interesse in", zei hij tegen Sportnieuws.nl. Oud-schaatsster Marianne Timmer ziet Leerdam best een eigen ploeg oprichten.