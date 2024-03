Kjeld Nuis zet 'stiekeme' wereldtitel even uit het hoofd: 'Ik baal van missend geluk'

Kjeld Nuis was tot voor kort geen gegadigde voor de medailles tijdens de WK sprint in Inzell. Na een zeer sterk NK kwam daar echter verandering in. Nu staat hij na dag één op een verdienstelijke vierde plek, al baalt hij er zelf van hoe het ging.

Donderdag werden de 500 meter en de 1000 meter gereden. Op de eerstgenoemde afstand waren er acht man sneller dan Nuis, maar op de 1000 meter werd hij derde. Genoeg voor een vierde plaats in het algemeen klassement.

"Dit was helemaal niet wat ik ervan had verwacht. Bij het NK waren al mijn slagen vanaf de eerste meter raak en kwam ik zó lekker op snelheid. En dan gaat het vandaag opeens niet meer vanzelf", stelt Nuis tegenover Nu.nl. "Het was krampachtig, te veel vechten. Superjammer. Ik weet ook niet hoe het komt."

Nuis mist geluk

Ondanks dat Nuis niet ver achter lijstaanvoerder Laurent Dubreuil staat, namelijk maar 0,29 seconden, was de 34-jarige niet tevreden na de eerste dag. Hoewel de wereldtitel niet buiten handbereik is, denkt hij daar nu even liever niet aan. "Natuurlijk ga ik het vrijdag weer proberen. Maar ik had er het liefst heel anders voor gestaan, deze uitgangspositie is niet fijn. Ik voel me nog steeds superscherp en megafit, maar ik miste vandaag wat geluk. En daar baal ik van."

Slotdag WK sprint

Op de slotdag van de WK sprint worden de medailles verdeeld. Om 18.30 uur begint het schaatsspektakel in Inzell. Eerst wordt er door de vrouwen en mannen de 500 meter afgewerkt. Daarna volgt de 1000 meter.