Sjinkie Knegt is voor derde keer vader geworden en baalt van zijn eigen gedrag: 'Het is zuur'

Vrolijk nieuws voor Sjinkie Knegt. De shorttracker is onlangs voor de derde keer vader geworden. Knegt had al twee kinderen uit een eerdere relatie. Met zijn sportloopbaan loopt het momenteel allemaal wat minder.

Knegt was jarenlang het boegbeeld van de Nederlandse shorttracksport, maar ontbreekt komend weekend op het WK in Rotterdam. De Schicht van Bantega legt de schuld daarvan volledig bij zichzelf. "Op de relay had ik een rol van betekenis kunnen spelen, maar ik ben realistisch genoeg dat ik te weinig heb laten zien", zegt hij in De Telegraaf.

Volgens Knegt is hij vorig jaar te laat begonnen met trainen en reed hij daarom het hele seizoen achter de feiten aan. "Daarbij waren er andere dingen, zoals de verbouwing thuis, deelname aan het tv-programma ’Biohack Project’, de zwangerschap van Chanti en geboorte van onze zoon Joah. Dat hielp niet mee om beter te schaatsen."

Fotomodel Chantal van Dungen

De inmiddels 34-jarige Knegt heeft twee kinderen met zijn ex-vrouw Myrthe. Eind 2022 werd bekend dat de twee uit elkaar gingen en werd duidelijk dat hij een relatie had met fotomodel Chantal van Dungen. Nu hebben de twee dus een zoontje gekregen.

Toekomstplannen

Knegt is zeker nog niet van plan zijn schaatsen aan de wilgen te hangen. "Volgende winter moet het anders. De trainingen beginnen in april, dus niet ergens in juli denken: laat ik ook eens beginnen. Als ik een goede zomer draai en fit ben, weet ik zeker dat ik tot de beste drie shorttrackers in Nederland behoor. Ik ga er vol voor en wil over twee jaar naar de Spelen."

Knegt meldde zich dit weekend wel in Ahoy, waar hij met zijn nieuwe vriendin en zoontje plaatsnam op de tribune. "Natuurlijk baal ik", zei hij bij de NOS. "Maar ik heb zelf de verkeerde keuzes gemaakt. Dat is zuur, zeker omdat het in Nederland is."