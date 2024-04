Daniil Medvedev gaat opnieuw door het lint tegen umpire: 'Open je ogen!'

Daniil Medvedev heeft zich voor de tweede dag op rij misdragen bij het masterstoernooi van Monte Carlo. De Russische tennisser ging woensdag al tekeer tegen de umpire en deed dat een dag later opnieuw. Deze keer leverde hem dat zelfs een strafpunt op en dat kwam hij niet meer te boven.

Medvedev had het in zijn gewonnen partij tegen Gaël Monfils al aan de stok met de umpire, die hij zelfs een 'asshole' noemde. Daar kwam hij mee weg, maar een dag later ging het weer fout in zijn duel met landgenoot Karen Khachanov. Medvedev verloor de eerste set en in de tweede set ging het aan het einde weer fout.

Medvedev sloeg op 5-5 een dubbele fout toen Khachanov een breekkans had. Dat zorgde voor frustratie bij de Rus, die zijn racket keihard wegsmeet. Dat leverde hem een waarschuwing op, maar toen hij aangekomen was bij zijn stoeltje kwam er nog meer frustratie uit toen hij de fysiotherapeut op de baan zag komen voor hem. Medvedev wist van niets en vroeg aan umpire Carlos Bernardes op een niet erg vriendelijke manier wanneer hij dan precies om de fysio had gevraagd.

Uiteindelijk moest de supervisor erbij komen en tegen hem ging Medvedev ook nog even tekeer over iets anders: "Ga maar kijken naar de afdruk, de bal is uit. Ze snappen niet meer hoe ze scheidsrechter moeten zijn. Wie gaat er actie ondernemen? Wie gaat er verantwoordelijkheid nemen? Gisteren werd er een bal uitgegeven die in was. Het is niet mijn taak om scheidsrechter te zijn. Hij heeft geen bril nodig, want hij ziet toch niets. Hij ziet geen f*ck."

Strafpunt

De Rus was nog niet klaar met zijn woedeuitbarsting: "Open je ogen, doe iets! Open je ogen nu!" De umpire had er na die woorden genoeg van en gaf Medvedev ook een waarschuwing voor zijn woorden. Dat was dus zijn tweede en dat levert een strafpunt op. Khachanov begon de game op 6-5 dus met een 15-0 voorsprong en serveerde de wedstrijd daarna uit. Het hobbelige avontuur van Medvedev zit er daarmee op in Monte Carlo.

Twee dagen op rij

Medvedev had een dag eerder al ruzie gehad met umpire Mohamed Lahyani. Die gaf hem opvallend genoeg geen waarschuwing ondanks dat de Rus hem een asshole noemde. Toen ging hij in het Russisch nog even verder, maar ook dat leverde hem geen waarschuwing op.

Daniil Medvedev ontploft in Monte Carlo, slaat parasol en noemt umpire 'asshole' Daniil Medvedev heeft in de tweede ronde van het graveltoernooi in Monte Carlo afgerekend met Gaël Monfils. De als vierde geplaatste Rus won van de met een wildcard toegelaten veteraan met 6-2, 6-4. In de tweede set had Medvedev een woede-aanval.

Rublev had minder geluk

Medvedev had daarmee meer geluk dan zijn landgenoot Andrey Rublev. Die werd enkele weken geleden namelijk gediskwalificeerd bij een wedstrijd nadat hij in het Russisch in het gezicht van een lijnrechter had geschreeuwd. Een andere lijnrechter sprak de taal en gaf door aan de umpire wat Rublev had gezegd en dus volgde er diskwalificatie.