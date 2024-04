Jake Paul deelt groot nieuws via kinderwagen: 'Er bestaat geen beter moment'

Het is een mooie week voor de familie Paul. Eerst kondigde oudste zoon Logan aan dat hij vader wordt en later kwam Jake met eigen nieuws. Hij kondigde namelijk het co-main event aan van zijn gevecht met Mike Tyson.

"Zoals jullie zagen, bracht mijn broer het nieuws dat hij een baby krijgt. Dus wat is een beter moment voor mij om zelf een aankondiging te doen", begon Paul zijn verhaal, terwijl hij achter een kinderwagen stond. Daar bleek geen foto in te zitten van de toekomstige baby van Jake Paul en Jutta Leerdam, maar wel van de hoofdpersonen van het co-hoofdevenement.

Gezinsuitbreiding voor familie Paul, Jutta Leerdam kan haar geluk niet op De familie Paul had maandagavond mooi nieuws te melden. In de herfst van 2024 wordt er een baby geboren in de Amerikaanse familie, waar ook Jutta Leerdam inmiddels een jaar bij hoort.

"Katie Taylor vs. Amanda Serrano, de rematch. Het co-main event van mij tegen Mike Tyson, 20 juli, Dallas, Texas. Dit evenement is alleen maar groter geworden", verzekerde een enthousiaste Jake Paul.

Tekst loopt door onder de Instagram-video.

Rematch Katie Taylor vs. Amanda Serrano

Jake Paul heeft in ieder geval een ware boksklassieker toegevoegd aan zijn evenement. Katie Taylor en Amanda Serrano waren op 30 april 2022 de eerste vrouwen als headliner in Madison Square Garden, New York. Taylor won via beslissing het Gevecht van het Jaar volgens Sports Illustrated. Vorig jaar zou er al een rematch komen, maar toen raakte Serrano geblesseerd en vocht de Ierse Taylor met Chantelle Cameron.

"Dit is de rematch die de wereld wil zien", reageerde Taylor bij de BBC. "Het eerste gevecht in New York was duidelijk een epische gebeurtenis en het voldeed ruimschoots aan de verwachtingen. Ik weet zeker dat de herkansing niet anders zal zijn", aldus de Ierse. Serrano beloofde haar fans ook dat de rematch er kwam. "En het voelt als een droom die uitkomt om te weten dat Katie en ik het eindelijk laten gebeuren op het grootst mogelijke podium, om de wereld te laten zien waar het bij elite vrouwenboksen om draait."