PSV officieus kampioen na galavoorstelling in Heerenveen: alle ogen op Feyenoord

PSV heeft niets aan het toeval overgelaten in Heerenveen. Het moest zelf winnen om de beste kans op het kampioenschap te hebben en dat hebben ze gedaan. PSV liet werkelijk waar niets heel van sc Heerenveen en besloot de wedstrijd al in de eerste helft met vijf goals. Het is wachten wat Feyenoord tegen Go Ahead doet, bij gelijkspel of verlies is PSV - meer dan terecht- kampioen van Nederland. Het werd liefst 0-8 in Friesland.

PSV heeft de 25e landstitel al bijna in handen na een waar spektakel in Heerenveen. Het moet nog even afwachten wat er gebeurt bij Go Ahead Eagles - Feyenoord, maar als de Eagles Feyenoord van winnen af kunnen houden is PSV officieel kampioen. De Eindhovenaren zorgden in ieder geval voor weinig twijfel in Heerenveen, de overwinning was bij rust al binnen: 5-0.

Of Peter Bosz niet liever in Eindhoven kampioen werd? "Maakt mij niet uit. Ik wil zo snel mogelijk kampioen worden", zei Bosz daags voor sc Heerenveen - PSV. Zelf winnen was het meest wat PSV kon doen, want het is afhankelijk van wat Feyenoord doet in Deventer. Precies die instelling van Bosz liet PSV vanaf moment één zien in Friesland. Het pakte Heerenveen bij de strot als een prooi en liet niet meer los. Al binnen elf minuten stond PSV op een comfortabele 3-0-voorsprong dankzij Guus Til en Malik Tillman (2).

Prachtige openingsgoal

De ploeg van Bosz wond er geen doekjes om: het was menens. Al na zeven minuten lag de bal in het net via Guus Til. Een prachtige combinatie van de scoorgrage nummer 10 met Malik Tillman en Luuk de Jong eindigde in de zestien, hij sleepte de bal langs de verdediging en schoot simpel langs Mickey van der Hart.

Die mocht een paar minuten later weer grabbelen na een piekfijne voorzet van Jordan Teze, die Tillman binnen kopte. Het was feest in het uitvak, ieder kampioensliedje was de revue al gepasseerd. Diezelfde Tillman zorgde ook voor de 3-0 op vrij bizarre wijze. Liggend op de achterlijn wist hij de bal nog achter Van der Hart te frommelen. Het was zo'n dag voor PSV waarop alles lukte, alleen nog kampioen worden.

Goal nummer 100

Zoals wel vaker bij PSV dit seizoen was het nog hongerig en volop in de aanval. Er werd weliswaar wat rustiger aan gedaan, maar Heerenveen werd alsnog van het kastje naar de muur gespeeld. PSV speelde als een echte kampioen; fris en aanvallend. De totale dominantie was volop zichtbaar. Als ware een statement richting Feyenoord: ons krijg je niet gek.

PSV wilde wel graag doorzetten, want de magische grens van honderd doelpunten kwam in de buurt. Die werd nog bereikt voor rust. Til zorgde voor de vierde goal. Uitgerekend Joey Veerman scoorde de vijfde van de avond en dus de honderdste goal van PSV dit seizoen. Hij excuseerde zich richting het Heerenveen-publiek maar ontving louter applaus van heel het Abe Lenstra Stadion.

Wereldgoal Bakayoko

PSV ging gewoon verder met de galavoorstelling na rust. Johan Bakayoko, die nog niet echt in het stuk voorkwam, maakte de mooiste goal van de avond na rust. De 6-0 krulde hij weergaloos in de kruising, het kon allemaal niet gekker bij PSV. Het paste allemaal perfect.

Ook De Jong mocht scoren, hij maakte de 7-0 voor PSV in de 72e minuut en mocht zo een goaltje bijtellen. Hij is nu alleen leider van het topscorerklassement, met één goal meer dan Vangelis Pavlidis. De eindstand van 8-0 werd bepaald door Patrick van Aanholt na een prachtig hakje van De Jong, een geweldige één-twee die de ingevallen linksback keurig binnen schoof. Het is de grootste uitzege ooit voor PSV.

Kampioenenkoorts

De PSV'ers gaan lekker de bus in, naar Feyenoord kijken en kunnen hoe dan ook een menigte van jewelste verwachten in Eindhoven. Want iedereen die van PSV houdt, is bezweken aan de kampioenenkoorts. Met het Philips Stadion als epicentrum.