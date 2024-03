Prijzengeld Ronde van Vlaanderen | Dit bedrag kan Mathieu van der Poel opstrijken bij een overwinning

Visma | Lease a Bike is al jaren het toonaangevende team binnen de wielersport, maar in de monumenten wil het de laatste jaren maar niet lukken. Zondag is de Ronde van Vlaanderen de volgende kans voor de ploeg om er één te winnen. In aanloop naar die koers heeft de ploeg met tegenslag na tegenslag te maken. De valpartij van Wout van Aert in Dwars door Vlaanderen is de volgende klap voor de gele formatie.