Carlos Sainz in Australië terug achter het stuur bij Ferrari

Carlos Sainz lijkt fit genoeg om weer te kunnen racen. Ferrari meldt dat de Spanjaard in Melbourne is en dat zij 'verwachten dat hij dit weekend kan rijden'.

Twee weken terug moet Sainz de Grand Prix van Saoedi-Arabië missen. De Spanjaard moest geopereerd worden vanwege een blindedarmontsteking.

In Australië verwacht Ferrari dat Sainz weer kan gaan racen. "Carlos is sinds twee dagen hier in Melbourne en is oké. We verwachten dat hij gaat rijden", zo communiceerde een woordvoerder van de Italiaanse renstal.

Vervanger maakte indruk

Oliver Bearman was de vervanger van Sainz in Jeddah. De 18-jarige Brit reed tijdens zijn debuut gelijk in de punten en maakte zo indruk. Dat leverde hem onder meer lovende woorden van Max Verstappen op.