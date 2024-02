Vader van Kelvin Kiptum wil dat Keniaanse overheid onderzoek start na plots overlijden zoon

Samson Cheruiyot, de vader van Kelvin Kiptum, wil dat de Keniaanse overheid een onderzoek start naar het overlijden van zijn zoon. Kiptum overleed plotseling in een auto-ongeluk. Cheruiyot vertelt dat een aantal 'vreemde mannen' op zoek waren naar zijn zoon enkele dagen voor zijn overlijden.

Dat vertelde Cheruiyot aan Keniaanse media. Het land is in diepe rouw na het plots overlijden van de marathonloper. Chruiyot zegt enorm aangedaan te zijn: "Ik zag mijn zoon als onze enige hoop op een beter toekomst."

'Verdachte mannen'

Cheruiyot had een nogal opmerkelijk verhaal te vertellen aan de Keniaanse pers: "Er kwamen enkele verdachte mannen langs bij mij thuis omdat ze naar Kelvin op zoek waren", zei hij. "Ze zeiden dat ze van de overheid waren, maar konden zichzelf niet identificeren." Cheruiyot wil nu dat de regering een onderzoek start.

Dood marathonkampioen Kelvin Kiptum (24) zorgt voor schok in atletiekwereld, Sifan Hassan 'diepbedroefd' Tragisch nieuws uit de atletiekwereld. Kelvin Kiptum is zondag bij een ongeval om het leven gekomen. De wereldrecordhouder op de marathon werd slechts 24 jaar oud.

Marathon van Rotterdam

Kiptum had zijn zinnen gezet op de marathon van Rotterdam. Hij liep in oktober van 2023 de marathon van Chicago in 2 uur en 35 seconden. Nu wilde hij de marathon van Rotterdam lopen onder een tijd van twee uur. Cheruiyot vertelt hierover: "Kelvin had tegen mij gezegd dat hij zich zo goed voelde, dat hij de marathon in 1 uur en 59 minuten kon lopen." Helaas gaan we er nooit achter komen of het Kiptum gelukt zou zijn.