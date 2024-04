NOC*NSF-directeur André Cats lacht om dataprognose medaillespiegel Olympische Spelen: 'Staren naar ranglijstjes helpt niemand'

Met nog honderd dagen te gaan tot de Olympische Spelen in Parijs blikt technisch directeur van NOC*NSF André Cats vooruit op de prestaties van Nederland. Bovendien spreekt hij zich uit over de veiligheid rondom de Spelen. Hij vertrouwt daarbij op de Franse overheid.

In de voorbereidingen op de Spelen van komende zomer wil Cats zich niet onnodig druk maken om de medaillevoorspelling van databureau Gracenote. "Het heeft geen zin om je te laten gijzelen door prognoses", aldus Cats bij het Algemeen Dagblad. "Staren naar ranglijstjes helpt niemand." Hij moet lachen om de voorspelling van achttien gouden medailles voor Nederland.

Zo optimistisch is hij zelf niet. Hoewel hij weet dat TeamNL er goed voor staat. "Uiteraard weet ik bijvoorbeeld dat we acht medailles wonnen op het WK roeien. En heb ik dit weekend de wereldbekerwedstrijd in Varese gekeken, het OKT handbal en het OKT 3x3 basketbal. De ambities spatten ervan af. Onze startpositie is goed. Er zullen meevallers en tegenvallers zijn, maar doorgaans krijg je ongeveer wat je verdient."

Olympische vlam ontstoken in Griekenland en onderweg naar Parijs In het Griekse Olympia is dinsdag de olympische vlam traditioneel ontstoken voor de Olympische Spelen van dit jaar. De vlam wordt nu via een estafette vervoerd naar Parijs waar de Spelen deze zomer plaatsvinden.

Voorspelling Gracenote

Het databureau Gracenote voorspelt dat Nederland vierde wordt in het medailleklassement met 38 plakken. Daarvan zijn er dus achttien goud, vijf zilver, en vijftien brons. De Verenigde Staten zouden het het beste doen op de Spelen in Parijs en winnen volgens de voorspelling 123 medailles, waarvan 39 goud. Daarnaast staan China en Frankrijk nog boven Nederland.

Het bureau voorspelt ook naar wie deze medailles gaan. Nederland zal het vooral moeten hebben van atletiek en wielrennen. Harrie Lavreysen staat al voor drie gouden medailles genoteerd. Ook voor Femke Bol en Mathieu van der Poel is een gouden plak gereserveerd.

De medaillevoorspelling van databureau Gracenote:

Atletiek 10.000 meter Vrouwen Zilver Sifan Hassan Atletiek 4x400 meter Relay Mixed Brons Nederland Atletiek 4x400 meter Relay Vrouwen Zilver Nederland Atletiek 400 meter horden Vrouwen Goud Femke Bol Atletiek 5000 meter Vrouwen Brons Sifan Hassan BMX Individueel Mannen Brons Niek Kimmann BMX Individueel Vrouwen Brons Laura Smulders Wielrennen Tijdrit Vrouwen Brons Ellen van Dijk Wielrennen Wegrace Mannen Goud Mathieu van der Poel Wielrennen Wegrace Vrouwen Brons Demi Vollering Baanwielrennen Keirin Mannen Goud Harrie Lavreysen Baanwielrennen Sprint Mannen Goud Harrie Lavreysen Baanwielrennen Team Sprint Mannen Goud Nederland Paardensport (springen) Individueel Open Brons Harrie Smolders Paardensport (springen) Team Open Brons Nederland Hockey Mannen Goud Nederland Hockey Vrouwen Goud Nederland Judo 70kg Vrouwen Brons Sanne van Dijke Judo 78kg Vrouwen Brons Guusje Steenhuis

Slecht nieuws voor Estavana Polman & co: handbalsters treffen op Olympische Spelen angstgegner De loting voor het handbaltoernooi op de Olympische Spelen is geweest en de Nederlandse handbalsters kennen de vijf tegenstanders in de groepsfase in Parijs. Slecht nieuws voor Estavana Polman en co.: ze zitten bij een angstgegner.

Veiligheid

Waar Cats wel mee bezig is in aanloop naar de Spelen is de veiligheid rondom het evenement in Parijs. Er zou veel terreurdreiging zijn in Frankrijk. Cats heeft nauw contact met de Franse autoriteiten en maakt zich daarom geen zorgen.

Frankrijk houdt serieus rekening met terreurdreiging bij Olympische Spelen: 'Plan B en C' liggen klaar voor openingsceremonie In Frankrijk wordt er serieus rekening gehouden met terreurdreiging rondom de openingsceremonie van de Olympische Spelen. De Franse president Emmanuel Macron heeft laten weten dat er twee alternatieve locaties zijn om het evenement te houden.

"Iedereen leest kranten en maakt zich er een beetje druk om. We kunnen sporters wel de zekerheid geven dat we in nauw contact staan met de Franse autoriteiten. Onze veiligheidsmanager is fulltime met dit thema bezig. Wat we weten is dat de zichtbaarheid van de beveiliging niet heel subtiel zal zijn. Dat kan afleiding en vertraging veroorzaken. Zelf nemen we op dit moment geen extra maatregelen, we vertrouwen op de Franse overheid. Hier heeft de organisatie bijvoorbeeld wel een plan B en plan C liggen voor de openingsceremonie."