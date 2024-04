Strijd om de titel barst los: dit is het programma van de NBA play-offs

De reguliere competitie is afgerond en dus maken de teams in de NBA zich op voor de play-offs. 20 teams gaan de strijd aan om de titel en wij zetten het programma in de Eastern en Western Conference op een rijtje.

Voor alle basketbal-liefhebbers begint de mooiste periode van het jaar met de play-offs, die starten op 21 april. Maar eerst vindt het play-in toernooi plaats om de laatste twee teams voor de play-offs van zowel de Eastern als Western Conference toe te wijzen.

Play-in toernooi

Waar de eerste zes teams van de reguliere competitie automatisch deelnemen aan de play-offs dienen de teams op plek 7, 8, 9 en 10 zich hiervoor nog te plaatsen. Dit kunnen zij doen tijdens het play-in toernooi dat plaats vindt van 17 tot en met 20 april.

In zowel het oosten als het westen neemt de nummer 7 het thuis op tegen de nummer 8 van de competitie. De winnaar van deze enkele wedstrijd plaatst zich als 7e voor de eerste ronde van de play-offs, om het vervolgens op te nemen tegen de nummer 2. De verliezer van deze wedstrijd krijgt later een herkansing om zich alsnog te plaatsen.

Bovendien is er namelijk een wedstrijd tussen de nummer 9 en 10, waar de winnaar van dit duel het mag opnemen tegen de verliezer van de wedstrijd tussen nummer 7 en 8. De winnaar van dit duel stroomt de play-offs in als nummer 8, en neemt het dan in de eerste ronde op tegen de koploper van de Eastern of Western competitie.

Programma

Western Conference

Wedstrijd tussen 7 en 8: New Orleans Pelicans tegen Los Angeles Lakers , woensdagnacht 17 april 01:30 uur

tegen , woensdagnacht 17 april 01:30 uur Wedstrijd tussen 9 en 10: Sacramento Kings tegen Golden State Warriors , woensdagnacht 17 april 04:00 uur

tegen , woensdagnacht 17 april 04:00 uur Wedstrijd tussen verliezer 7 en 8 tegen winnaar 9 en 10: zaterdagnacht 20 april

Eastern Conference

Wedstrijd tussen 7 en 8: Philadelphia 76ers tegen Miami Heat , donderdagnacht 18 april om 01:00 uur

tegen , donderdagnacht 18 april om 01:00 uur Wedstrijd tussen 9 en 10: Chicago Bulls tegen Atlanta Hawks , donderdagnacht 18 april om 03:30 uur

tegen , donderdagnacht 18 april om 03:30 uur Wedstrijd tussen verliezer 7 en 8 tegen winnaar 9 en 10: zaterdagnacht 20 april

The @SoFi NBA Play-In Tournament schedule ⬇️



Dates: April 16-19

At stake: Seventh and eighth playoff seeds in each conference

Participants: Teams that finished seventh through 10th in each conference pic.twitter.com/Tfc79TpW4Y — NBA Communications (@NBAPR) April 14, 2024

Play-offs

Na afloop van het play-in toernooi voegen de laatste vier teams zich toe aan de play-offs, waardoor er 16 teams de strijd aangaan om de titel. Vanaf zondagnacht 21 april barst de strijd los in de eerst ronde.

Zie hieronder het programma van de NBA play-offs

THE BRACKET IS SET 🍿 pic.twitter.com/guxcNaGEFf — NBA (@NBA) April 14, 2024

Eastern Conference

In het oosten werd al vrij snel duidelijk dat de Boston Celtics (1) gedurende het reguliere seizoen met kop en schouders boven de rest uitstak. Onder leiding van superster Jayson Tatum zijn de Celtics het beste team in de NBA met een record van 64-18. Het team uit Boston verloor vorig jaar in game 7 van de Eastern Conference Final van de Miami Heat. Ten opzichte van vorig jaar zijn de Celtics guard Marcus Smart kwijt, maar versterkten ze zich met Kristaps Porzingis en Jrue Holiday. Dat lijkt tot nu toe goed uit te pakken, waardoor de Celtics een van de titelfavorieten zijn.

Jayson Tatum hoopt zijn eerst titel te bemachtigen met de Boston Celtics © Getty Images

De New York Knicks (2) draaiden een sterk seizoen, maar lijken voor de play-offs te weinig ervaring in de ploeg te hebben. De hoop zal zijn gevestigd op point guard Jalen Brunson die gemiddeld 28,7 punten per wedstrijd scoorde tijdens het reguliere seizoen.

Een team met meer ervaring in de play-offs zijn de Milwaukee Bucks (3). Onder leiding van tweevoudig Most Valuable Player (MVP) Giannis Antetokounmpo (30,4 punten gemiddeld) zijn de Bucks altijd een team om rekening mee te houden. Zeker met het toevoegen van de schotkracht van Damian Lillard zijn de Bucks een gevaarlijke klant.

Tot slot moeten de Philadelphia 76ers (7) worden benoemt. Zij beschikken over de waanzinnig atletische center Joel Embiid. De MVP van 2023 kampte dit seizoen lange tijd met blessureleed, maar is zowel aanvallend als verdedigend van cruciale waarde voorde 76ers. Wanneer zij de beschikking hebben over een fitte Embiid kunnen ze absoluut verrassen in de play-offs.

Western Conference

In het westen werd de strijd om de eerste plaats pas tijdens de laatste speelronde beslist. Oklahoma City Thunder (1) eindigde net als Denver Nuggets (2) op 57 overwinningen dit seizoen, maar het onderling resultaat was in het voordeel van de Thunder.

De grote man bij het team uit Oklahoma is Shai Gilgeous-Alexander. De pointguard scoorde dit seizoen gemiddeld 30,1 per wedstrijd en hielp zijn team zodoende aan de koppositie in de Western Conference. Met powerforward Chet Holmgren beschikt de Thunder over nog een talentvolle speler. De vraag is of de Thunder voldoende ervaring heeft om tijdens de play-offs te winnen van concurrerende teams.

Shai Gilgeous-Alexander speelt een uitstekend seizoen namens Oklahoma City Thunder © Getty Images

Een goed voorbeeld van een team met veel ervaring in de play-offs zijn de Denver Nuggets. Lange tijd leek het erop dat zij de eerste positie in het westen zouden grijpen, maar deze ging na het verlies tegen de San Antonio Spurs naar de Thunder. De huidige NBA-kampioen versloeg in de finals de Miami Heat in vijf wedstrijden. Finals MVP Nikola Jokic bekroonde zijn ijzersterke seizoen door het eerste kampioenschap voor de Nuggets te winnen. Met pointguard Jamal Murray, die samen met Jokic de meeste scores voor de rekening nemen, lijken de Nuggets samen met de Celtics de grote favorieten.

Een team dat veel supersterren telt zijn de Los Angeles Clippers (4). Het team had vorig seizoen al de beschikking over Kawhi Leonard, Paul George en Russel Westbrook, maar voegde daar afgelopen zomer de ervaren James Harden aan toe. Zo hebben de Clippers de beschikking over een waanzinnige basis. Het reguliere seizoen verliep nog wat teleurstellend, al werd vaak genoeg duidelijk over welke kwaliteiten het team beschikt.

Dallas Mavicks (5) beschikken over superster Luka Doncic, waardoor zij altijd behoren tot een van de kanshebber. De Sloveen leidt de NBA met gemiddeld 33,9 punten per wedstrijd. Naast Doncic beschikken de Mavericks over pointguard Kyrie Irving die zelf ook makkelijk de basket weet te vinden. De twee spelers moeten wel de kar trekken voor de Mavs om een rol van betekenis te kunnen spelen in de play-offs. Op voorhand lijkt het team toch onder te doen voor andere concurrerende teams.

Luka Doncic (l) en Nikola Jokic (r) trekken de kar namens hun teams in de play-offs © Getty Images

Wie er praat over de play-offs heeft het natuurlijk over LeBron James. De inmiddels 39-jarige legende weet niet van ophouden en doet dit jaar opnieuw een gooi naar de titel. Nog altijd scoort de viervoudig NBA-kampioen waanzinnige statistieken waarmee hij de Los Angeles Lakers (8) naar de play-offs wist te leiden. Hij maakt gemiddeld 25,6 punten per wedstrijd. Toch dient James eerst samen met Anthony Davis het play-in toernooi te overleven om deelname aan de play-offs te bemachtigen. De Lakers presteren wisselvallig dit seizoen, dus is het de vraag of zij nu kunnen pieken wanneer het erop aankomt.

NBA Finals

De NBA Finals van 2024 starten in Amerika op 6 juni. In een best of seven serie strijd de winnaar van de Eastern Conference tegen de winnaar van de Western Conference en wordt beslist wie zich mag kronen tot kersverse kampioen.

