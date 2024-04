De zus van Joy Beune is op zoek: schaatskampioene zet Instagram in

Schaatsster Joy Beune heeft haar grote bereik op Instagram ingezet om haar zus een handje te helpen. Het gezin van haar zus, Kaylee Beune, heeft een nest met puppy's. Ze willen of kunnen die hondjes niet zelf houden.

Op Instagram plaatste de wereldkampioene allround een oproepje: "Mijn zus heeft een nestje met puppy's en ze zoeken naar lieve baasjes." Ze sluit de post af met een link naar Marktplaats, waarop Kaylee een advertentie heeft gezet. Uit het aanbod blijkt het te gaan om "Weimaraner kruising pups", die acht tot vijftien weken oud zijn en diverse vaccinaties hebben gekregen. Vanaf week 21 mogen ze het nest verlaten en tot die tijd krijgen ze een prima verzorging: "Ze worden allemaal ontwormd volgens schema, geënt en gechipt."

Joy Beune houdt van honden

Dat Beune haar zus en ook de pups wil helpen is best logisch. Ten eerste wil ze natuurlijk haar zus uit de brand helpen, maar van Joy is ook bekend dat ze hart voor dieren heeft. In gesprek met Schaatsen.nl zei ze dat ze een echt hondenmens is. "Ik hou niet van katten, haha", zei ze. "Wij hebben thuis altijd een Amerikaanse bulldog gehad dus ik ben opgegroeid met honden. Ik heb nooit een kat gehad en ik zou niet weten waarom ze niet leuk zouden zijn, maar ik heb wel altijd aanvaringen met katten."

Prijzenpakker

De in Borne geboren Joy Beune (24) was als juniore de beste ter wereld. Na de overstap naar de volwassenen kostte het enige tijd om ook daar mee te draaien in de top. En toen ze eenmaal de subtop had bereikt, bleef de stap naar medailles uit. Maar al die vierde en vijfde plekken verruilde ze in het seizoen 2023/2023 in voor enkele knallers van hoofdprijzen. Ze werd wereldkampioene op de 5000 meter en was de beste bij de WK allround.