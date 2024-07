Drama voor Collin Veijer bij GP van Duitsland: Nederlander crasht vanaf koppositie

Waar het Nederlands elftal zaterdag groot feest kon vieren in Duitsland na het bereiken van de halve finales van het EK, waren de druiven voor Moto3-coureur Collin Veijer een dag later een stuk zuurder. De Nederlander startte van pole in de Grand Prix van Duitsland op de Sachsenring, maar crashte in de tweede ronde

Veijer was vorige week in Assen hard op weg naar de overwinning bij zijn thuisrace, maar werd toen op het laatste moment nog ingehaald door de Spanjaard Iván Ortóla. Daar leek hij maar weinig last van te hebben in Duitsland dit weekend, want zaterdag pakte hij pole position en na een sterke start leek hij ook op de Sachsenring mee te kunnen strijden om de winst.

Moto3-coureur Collin Veijer ziet stunt bij TT Assen in allerlaatste bocht in rook opgaan Collin Veijer was op weg naar de Moto3-zege bij de TT van Assen, maar in de allerlaatste bocht werd hij ingehaald door Iván Ortolá. Veijer had de eerste individuele, Nederlandse coureur sinds 1989 kunnen zijn die won in Assen.

Kostbare crash

Het ging echter in de tweede ronde helemaal fout voor Veijer. In een bocht naar rechts verloor hij de controle en schoof hij de grindbak in. Hij kon wel verder, maar reed meteen een kansloze race. Uiteindelijk eindigde hij als negentiende en dat leverde geen punten op voor het wereldkampioenschap.

De Nederlander stond voor de race tweede in de WK-stand achter David Alonso en zag de Colombiaan er met de zege vandoor gaan in Duitsland. Die vergrootte de voorsprong op Veijer naar liefst 64 punten. De Nederlander staat nu vierde in de WK-stand.

Déjà vu

Voor de Nederlander was het niet de eerste keer dat het in de tweede ronde van een race op de Sachsenring fout ging. Dat overkwam hem namelijk vorig jaar ook tijdens de GP van Duitsland. Toen moest hij de strijd direct staken. Deze keer kon hij dus wel verder, maar leverde het hem niets meer op.