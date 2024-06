Moto3-coureur Collin Veijer ziet stunt bij TT Assen in allerlaatste bocht in rook opgaan

Collin Veijer was op weg naar de Moto3-zege bij de TT van Assen, maar in de allerlaatste bocht werd hij ingehaald door Iván Ortolá. Veijer had de eerste individuele, Nederlandse coureur sinds 1989 kunnen zijn die won in Assen.

De 19-jarige Veijer begon de race vanaf de derde startpositie. In eerste instantie zakte hij wat weg, maar kwam wel in de kopgroep van een man of tien terecht. Daar vocht hij zich naar voren, tot hij achter Ortolá op de tweede plek kwam. In de elfde ronde passeerde hij de Spanjaard en nam hij een mooie voorsprong.

Op een gegeven moment reed hij eventjes op een seconde van Ortolá, wat enorm veel is in de motorsport. Toch kwam de Spanjaard aan het einde van de race weer dichterbij en in de allerlaatste bocht ging het dus mis: Veijer werd gepasseerd.

Eerste podium sinds 1994

Het gas ging vol open naar de finishlijn, maar Veijer kwam uiteindelijk 0.012 seconden tekort voor de overwinning. In 1989 was Hans Spaan in de 125cc-klasse, het derde niveau van die tijd, de laatste Nederlander die won in Assen. Veijer is wél de eerste Nederlander op het podium sinds 1994.

Veijer stond na afloop niet te lang stil bij de kleine marge tussen winst en verlies. "Dat heeft geen zeer gedaan", zei hij bij Ziggo Sport. "Hij heeft ook gewoon een goede race gereden, net als ik. Ik ben tevreden met P2. Ik denk dat iedereen wel gezien heeft dat wij vandaag bij de beste coureurs hoorden en dat we allebei verdiend op het podium staan."

"Ik zag dat hij dichterbij kwam, maar ik zat op de limiet. Jammer, maar uiteindelijk hebben we ons best gedaan. Ik denk dat we een mooie show hebben geleverd", aldus Veijer.

🥈 - @CollinVeijer95 (2e op +0.012 seconden) is de eerste Nederlander🇳🇱 op het podium in de TT van Assen🇳🇱 sinds 1994(!)



1994:

🥉 Loek Bodelier🇳🇱 (125 cc)

🥉 Wilco Zeelenberg🇳🇱 (250 cc)#TTAssen #TT — GracenoteNetherlands (@GracenoteNL) June 30, 2024

Klassement

Veijer is door zijn tweede plek in Assen gestegen naar de tweede plek in het klassement, achter de Colombiaan David Alonso. Hij heeft wel een flinke voorsprong in het wereldkampioenschap. Veijer uit Staphorst won tweemaal een race in zijn carrière.