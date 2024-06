Nederlands toptalent Collin Veijer knap tweede in Moto3, Bagnaia grijpt vierde zege in Italië

De Nederlandse motorcoureur Collin Veijer is knap tweede geworden bij de Grand Prix van Italië. In de Moto3-race moest hij alleen de Colombiaan David Alonso voor zich dulden. In de MotoGP was Francesco Bagnaia weer eens de baas met zijn vierde seizoenszege.

Voordat de Ducati-Italiaan voor eigen publiek zegevierde was het de beurt aan Veijer om zich te laten zien. Veijer begon vanaf de vierde positie aan de race in Italië en wist uiteindelijk een plek op te schuiven. Na een crash met Filippo Farioli en Xabi Zurutuza als hoofdrolspelers werd de sessie stilgelegd en volgde er een herstart.

Veijer behield zijn derde plek en pakte 10 rondes voor het einde zelfs even de koppositie, die hij vervolgens weer verspeelde. Op vier ronden voor de finish viel hij verder terug, maar Veijer reed vervolgens weer naar voren. Alleen Alonso kon hem voorblijven.

Veijer de nummer drie in het WK-klassement

De Colombiaan, die ook van pole startte, won. De Japanner Ryusei Yamanaka eindigde als derde. Alonso verstevigde zijn leiding in het klassement om het wereldkampioenschap in de Moto3. Veijer uit Staphorst staat daarin derde.

Bagnaia maakt wereldtitelstrijd MotoGP spannender

Bagnaia troefde later op het circuit van Mugello zijn andgenoot Enea Bastianini en de Spanjaard Jorge Martín af. Hij deed daarmee goede zaken voor de strijd om de wereldtitel.

Bagnaia had een goede start en nam in de tweede bocht de koppositie over van Martín die de pole had veroverd. De tweevoudig wereldkampioen was een dag eerder ook de beste geweest in de sprintrace. Martín, die leidt in het WK-klassement, kwam daarin ten val.

Martín was lang de eerste achtervolger van Bagnaia, maar in de slotfase rukte Bastianini op. Hij haalde eerst Marc Márquez in en in de slotronde ging hij ook binnendoor bij de Spanjaard die tweede lag.

Bagnaia komt door de zege dichter bij Martín in het klassement. De Italiaan komt op 153 punten, Martín staat op 171. Márquez, die als vierde eindigde, staat derde met 136 punten.