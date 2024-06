Dominante MotoGP-coureur Francesco Bagnaia zet bij TT Assen ook sprintrace naar zijn hand

Francesco Bagnaia heeft bij de TT Assen de sprintrace naar zijn hand gezet. De Italiaan starte van poleposition en verspeelde die eerste plek geen seconde. Zijn Spaanse rivaal Jorge Martín werd tweede, Maverick Viñales derde.

Marc Márquez, de Spaanse nummer 3 van de WK-stand, ging al in de tweede ronde onderuit en moest opgeven. Zijn landgenoten Martín en Viñales hadden niet de snelheid om de Italiaan Bagnaia van zijn tweede sprintracezege op rij af te houden.

Bagnaia, die vorig jaar in de sprintrace in Assen nog tweede werd achter zijn landgenoot Marco Bezzecchi, pakt door de zege 12 punten. Martín krijgt 9 punten en heeft nu nog een voorsprong van 15 punten. de hoofdrace in Assen volgt zondag. Daarin start Bagnaia vanaf de eerste positie.

Collin Veijer

In de Moto3 moest thuisfavoriet Collin Veijer het doen met de derde plek in de kwalificatie. De negentienjarige coureur uit Staphorst kwam ten val, maar leek toch de snelste tijd neer te zetten. In de slotfase doken twee concurrenten onder die tijd.