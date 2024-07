Na TT Assen lukt het wel in Duitsland: Collin Veijer grijpt voor het eerst pole in Moto3

Het Nederlandse toptalent Collin Veijer blijft aan de weg timmeren in de motorsport. Voor het eerst dit seizoen heeft de 19-jarige Staphorster poleposition bemachtigd. Het was zover op de Sachsenring in Duitsland.

Veijer bleef de concurrentie ruim drie tienden voor en noteerde met 1.24,885 een baanrecord. Veijer krijgt zondagochtend op de eerste startrij gezelschap van de Colombiaanse WK-leider David Alonso en de Italiaan Luca Lunetta. Alonso heeft in het WK-klassement 154 punten, Veijer volgt als tweede met 115 punten.

Veijer bijna de beste in Assen

Vorig weekend greep Veijer net naast de eindzege bij de TT in Assen. Hij werd toen tweede op slechts 12 duizendste van de Spanjaard Iván Ortolá.

In de MotoGP reed de Spaanse WK-leider Jorge Martín naar de eerste tijd in de kwalificatie. De Italiaan Celestino Vietti pakte poleposition in de Moto2.