Christian Perez schrijft geschiedenis op Euro Tour door zege op Nederlander

Christian Perez heeft zichzelf de geschiedenisboeken in gespeeld. De darter uit de Filipijnen is de eerste Aziatische pijltjesgooier die een wedstrijd heeft gewonnen op de Euro Tour.

Perez was sowieso pas de tweede Aziatische speler ooit die mee heeft gedaan aan de Euro Tour. In 2020 deed Kai Fan Leung uit Hong Kong mee. Leung slaagde er echter niet in om een wedstrijd te winnen. Perez kon dat dus wel. Hij versloeg tijdens Euro Tour 4 in het Duitse Sindelfingen Nederlander Niels Zonneveld met 6-4. De 42-jarige Filipijn gaat daardoor in de tweede ronde de strijd aan met Gary Anderson.

Nederlanders op de Euro Tour

In totaal doen er zeven Nederlanders mee in Sindelfingen. Michael van Gerwen, Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode zijn geplaatst en mogen dus de eerste ronde overslaan. Raymond van Barneveld en Gian van Veen stromen al in de eerste ronde in. Jeffrey Sparidaans heeft zijn partij tegen Callan Rydz gewonnen (1-6) en gaat door, Zonneveld ligt er al uit.

Littler 24 uur na Rotterdam weer in actie

Een dag na zijn optreden in de Premier League mag Luke Littler alweer aantreden voor de Euro Tour. Het zeventienjarige supertalent neemt het in de eerste ronde op tegen de Duitser Arno Merk. Dat zal waarschijnlijk weinig problemen opleveren, maar in de tweede ronde wacht hem een bijzondere wedstrijd.

De winnaar van het duel tussen Littler en Merk mag het daarin namelijk opnemen tegen wereldkampioen Luke Humphries. Er komt dus mogelijk bij de laatste 32 al een herhaling van de WK-finale.