Zwitserland doet Europees kampioen Italië pijn en stuurt gehavende ploeg naar huis op EK

Italië is al uitgeschakeld op het EK voetbal. De regerend Europees kampioen verslikte zich zaterdagavond in Zwitserland, dat de gehavende Italianen vol onder druk zette. Het werd in Berlijn 2-0.

Italië kwam dankzij een extreem laat doelpunt als tweede de 'groep des doods' door. Het liet Kroatië daardoor net achter zich. Maar na de laatste groepswedstrijd liep Italië tegen tal van blessures aan. Het zorgde ervoor dat bondscoach Luciano Spalletti flink moest wisselen. Vooral achterin kampte hij met veel afwezigen.

Remo Freuler

Het zorgde ervoor dat Italië vooral in de eerste helft weinig waard was. Zwitserland zette vol druk op de gehavende ploeg en kreeg kans na kans. Dat het 'maar' bij 1-0 bleef, was een gelukje voor de regerend Europees kampioen. Zwitserland was ijzersterk, maar drukte dat alleen via een goal van Remo Freuler uit in de score: 1-0.

Snelle goal na rust

De Italianen wilden zich in de rust herpakken en de tweede helft een ander gezicht tonen. Door Mattia Zaccagni te brengen, hoopte Spalletti iets te forceren. Hij had immers tegen Kroatië nog gescoord in de slotfase. Maar waar Italië hoopte op een snelle gelijkmaker, lag de bal binnen de minuut in het eigen netje. Ruben Vargas verdubbelde de score met zijn mooie 2-0. Hij niet Gianluigi Donnarumma kansloos met een schot van afstand.

Geloof weg bij Italië

Het geloof in een comeback verdween daarna zienderogen bij Italië. Hoewel Zwitserland wat inzakte na de comfortabele score, geloofde Italië niet écht meer in de aansluiting. Al redde de paal Zwitserland nog van een spannende slotfase. Het bleef bij 2-0 en daarmee melden de Zwitsers van bondscoach Murat Yakin zich als eerste land in de kwartfinale.

Kwartfinale op EK

Daarin treft Zwitserland de winnaar van Engeland - Slowakije. Die achtste finale is zondag 30 juni om 18.00 uur in Gelsenkirchen. De kwartfinale tussen Zwitserland en de winnaar van dat duel is in Düsseldorf op 6 juli.

EK voetbal

