Roemenië maakt kennis met Denzel Dumfries op EK: rechtsback zorgt voor twee slachtoffers

Denzel Dumfries keerde dinsdag terug in de basis bij het Nederlands elftal op het EK en dat heeft tegenstander Roemenië geweten. De rechtsback maakte in de eerste helft liefst twee slachtoffers, waarvan er één zelfs moest worden gewisseld. De ander bleef achter met een heel bijzonder haarnetje. Nederland won uiteindelijk met 3-0 en staat in de kwartfinales.

Hagi was in de tweede minuut al het eerste slachtoffer van de dadendrang van Dumfries. De Roemeense aanvaller deed er alles aan om nog bij een voorzet te komen, maar Dumfries was hem net te snel af. De verdediger kopte de bal weg, maar kwam met zijn arm daarna tegen het hoofd van de Roemeen.

Waar, wanneer en tegen wie speelt Nederland de kwartfinale op EK voetbal? Het Nederlands elftal weet waar het aan toe is. Oranje won dinsdag eenvoudig met 3-0 van Roemenië in de achtste finales en gaat aar de kwartfinales. Waar, wanneer en tegen wie speelt Nederland de volgende wedstrijd?

Hagi liep daarbij een hoofdwond op en het bloed droop zelfs op zijn arm. De medische staf van Roemenië behandelde de aanvaller en daarna kon hij toch verder met een netje op zijn hoofd om het bloeden te stoppen.

Ianis Hagi. © Getty Images

Lees hier alles terug over Roemenië - Nederland, van opmerkelijke gebeurtenissen, tot alle reacties en de rapportcijfers van Oranje.

Slachtoffer nummer twee

Voor Vasile Mogos liep de botsing met Dumfries nog veel slechter af. De Roemeense verdediger knalde met zijn hoofd keihard tegen de Nederlander aan en moest dat bekopen met een flinke dosis hoofdpijn. In tegenstelling tot Hagi was de schade bij Mogos te groot om verder te kunnen spelen. Hij moest dus al na 35 minuten gedwongen naar de kant. Uiteindelijk werd het eerste slachtoffer Hagi ook gewisseld. Dat gebeurde in de 72e minuut.

Vasile Mogos moet gehavend naar de kant. © Getty Images

Terugkeer in basis

Dumfries liet het laatste groepsduel tegen Oostenrijk (2-3 nederlaag) nog aan zich voorbijgaan. Volgens bondscoach Ronald Koeman kwam dat doordat de rechtsback niet helemaal fit was. Een weekje rust deed hem goed, want tegen Roemenië vloog hij weer ouderwets over de rechterflank. In Roemenië waren ze daar minder blij mee en kregen ze nauwelijks grip op hem.

Dossier Oranje: lees hier alles terug over de gewonnen wedstrijd tegen Roemenië Het Nederlands elftal heeft in de kwartfinale van het EK afgerekend met Roemenië. Het bleef lang spannend in München, maar na de goede invalbeurt van Donyell Malen kwam de overwinning niet meer in gevaar. In de eerste helft opende Cody Gakpo de rekening met een bekeken knal bij de eerste paal. Vervolgens was Gakpo belangrijk het eerste doelpunt van Malen. In de blessuretijd bekroonde Malen een goede wedstrijd van Oranje met de 3-0.

Nederland naar kwartfinales

Het Nederlands elftal rekende uiteindelijk met 2-0 af met de Roemenen. Cody Gakpo opende in de eerste helft de score. De aanvaller van Liverpool vervulde in München sowieso een hoofdrol, want in de slotfase was hij ook de aangever bij de 2-0 van invaller Donyell Malen. Het feest werd in blessuretijd nog groter, toen Malen de eindstand zelfs op 3-0 bepaalde. Oranje speelt aanstaande zaterdag in de Berlijn de kwartfinale. Tegenstander dan is de winnaar van het laatste duel in de achtste finales tussen Oostenrijk en Turkije.

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.