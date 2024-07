Bekijk hier de drie goals van Cody Gakpo en Donyell Malen tijdens Nederland - Roemenië

Hij was in de groepsfase al twee keer trefzeker op dit EK en heeft zijn waarde wéér bewezen voor het Nederlands elftal: Cody Gakpo opende dinsdagavond de score voor het zoekende Nederlands elftal in de achtste finale tegen Roemenië. In de tweede helft leverde hij ook een panklare assist op Donyell Malen, die als invaller in de blessuretijd ook nog de 3-0 uit een counter maakte.

Makkelijk ging het de eerste twintig minuten zeker niet voor de ploeg van Ronald Koeman. Oranje kwam niet tot grote kansen, totdat een individuele actie van Cody Gakpo voor de gewenste openingsgoal zorgde. De linksbuiten van Liverpool kwam naar binnen en schoot met rechts hard en laag binnen. Via de vingertoppen van de Roemeense doelman ging de 1-0 tegen de touwen.

Check hier de goal van Gakpo.

Doelpunt Nederland🚨!



20' Cody Gakpo



Roemenië 0-1 Nederland



Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/satRYbkDWA#EURO2024 pic.twitter.com/XtzmbqePyW — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) July 2, 2024

Gakpo is al twee eindtoernooien enorm belangrijk voor Oranje. In de groepsduels op dit EK scoorde hij de gelijkmaker tegen Polen en maakte hij een goal tegen Oostenrijk. Op het WK in Qatar wist hij in de groepsduels tegen Senegal, Ecuador en Qatar een doelpunt te maken.

Volg de wedstrijd tussen Oranje en Roemenië via ons liveblog!

Gakpo belangrijk bij 2-0

Ook bij de 2-0 had Cody Gakpo een hoofdrol. De buitenspeler dribbelde op de achterlijn langs een directe tegenstander en legde de bal precies terug op Donyell Malen. De invaller tikte van heel dichtbij de 2-0 binnen en besliste het duel.

Doelpunt Nederland🚨!



83' Donyell Malen



Roemenië 0-2 Nederland



Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/satRYbkDWA#EURO2024 pic.twitter.com/XLHpmzcg9m — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) July 2, 2024

Geweldige actie Malen

In de blessuretijd werd het ook nog 3-0 voor Oranje. Malen pikte de bal op, speelde een tegenstander simpel uit en schoot de bal overtuigend in de korte hoek. Het was de kers op de taart voor Koeman en co.

Doelpunt Nederland🚨!



93' Donyell Malen



Roemenië 0-3 Nederland



Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/satRYbkDWA#EURO2024 pic.twitter.com/jqHW2bUpQa — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) July 2, 2024

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.