Grandioze Cody Gakpo steelt de show bij Oranje: 'Natuurlijk kan het nóg beter'

Cody Gakpo speelde een uitermate goede wedstrijd tegen Roemenië. Met een goal en assist stal de aanvaller van Liverpool de show. Ondanks de 3-0 overwinning slaat Gakpo niet door van blijdschap en zag direct verbeterpunten.

Gakpo zag een oppermachtig Nederland overtuigend winnen. "Het was een goede wedstrijd met geweldige doelpunten en bij vlagen goed voetbal. Natuurlijk kan het beter, maar het is een goede reactie na de vorige wedstrijd", doelde Gakpo bij de NOS op de wedstrijd tegen Oostenrijk.

Dit is de vriendin van Cody Gakpo: model Noa van der Bij, fan van Oranje en miljoenen views op TikTok Noa van der Bij is de vriendin van Liverpool- en Oranje-aanvaller Cody Gakpo. Het jonge koppel is inmiddels ook gezegend met een baby. Ontdek meer over Van der Bij, die zowel voor als achter de schermen van de modellenwereld haar weg weet te vinden. Haar man beleeft met drie goals tot op heden een prachtig EK.

Lees hier alles terug over Roemenië - Nederland, van opmerkelijke gebeurtenissen, tot alle reacties en de rapportcijfers van Oranje.

Teamprestatie van Oranje

Voor Gakpo was het vooral belangrijk om te laten zien dat het Nederlands elftal er als een team zou staan tegen Roemenië. "Ze waren heel erg stug en werden gevaarlijk met een aantal uitbraken, maar we hadden wel de controle. We stonden er als team en dat is een goede basis. Ik heb geen moment het gevoel gehad dat we dit nog weg zouden geven."

Cody Gakpo scoort een 8 na hoofdrol op EK: dit zijn de rapportcijfers van Oranje Nederland heeft de achtste finales overleefd, met speciale dank aan twee spelers. Tegen Roemenië werd er met 3-0 gewonnen door doelpunten van Cody Gakpo en invaller Donyell Malen (2). Dit zijn de rapportcijfers van Oranje.

Opnieuw belangrijk

Net als tegen Polen en Oostenrijk was Gakpo belangrijk met een échte Gakpo-goal. De aanvaller kwam naar binnen en schoot hard met rechts in de korte hoek. "Het is altijd fijn als je de wedstrijd zo snel en op deze manier openbreekt. Je weet dat de spanning dan een beetje wegvalt. Een goede wedstrijd, daar ben ik blij mee", aldus Gakpo. In de tweede helft verzorgde hij vervolgens ook nog de assists bij de 2-0 van Donyell Malen. Invaller Malen tekende in blessuretijd ook nog voor de 3-0.

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.