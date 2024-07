Virgil van Dijk trots op Oranje na 'turbulente week': 'Dat is met vlagen goed gegaan'

Virgil van Dijk is trots op zijn team na de achtste finale tegen Roemenië. Nederland legde goed spel op de mat en won met 3-0, terwijl het verdedigend nauwelijks wat weggaf. Na afloop van de wedstrijd zat de aanvoerder tevreden voor de camera.

Van Dijk was trots en blij. "Ik denk dat we goede pot hebben neergezet. Verdedigend goed, solide, niks weggegeven", analyseerde hij bij de NOS. "Hadden alleen meer moeten scoren", was het oordeel van de verdediger, die sprak over een 'turbulente week' na het verlies tegen Oostenrijk. "Moesten het wel laten zien, dat is met vlagen goed gegaan."

Chaotisch begin

Nederland had in de openingsfase moeilijk zag Van Dijk. "Dat komt ook door de agressiviteit die we wilden laten zien. Dan krijg je zo'n chaotisch begin", oordeelde de aanvoerder. "We zijn allemaal zelfkritisch, wisten dat het beter moest. Daar moest iedereen zijn verantwoordelijkheid in pakken. In het begin wilde iedreen te graag, dan kan het chaotisch zijn. Gingen voor de duels, wonnen de tweede bal. Uiteindelijk kom je dan ook aan het voetballen."

Oranje kan nu rustig afwachten wie de tegenstander wordt in de kwartfinales aanstaande zaterdag. "Geeft vertrouwen. We moeten met beide benen op de grond blijven. Focus op een lastige kwartfinale die eraan komt. Dan moeten we met zijn alle op ons best zijn", stelde Van Dijk, die mogelijk weer tegen Oostenrijk komt te staan. "Voelt gek maar moeten ons zeker niet laten verrassen. Veel leren van de vorige wedstrijd. We zullen het zien. Vandaag hebben we een goede stap gezet."

