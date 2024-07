Jonge veldbestormer helpt Nederland aan 3-0: Roemeense keeper afgeleid door bijzonder voorwerp op het veld bij EK

De Roemeense doelman Florin Nita had op het EK tegen Nederland niet de leukste dag en dat kwam mede door zijn eigen fans. Hij moest driemaal de bal uit het net halen en dat betekent dat het toernooi er voor Roemenië na de achtste finales op zit. Bij de 3-0 gebeurde er iets heel opmerkelijks.

Roemenië was volledig kansloos tegen Nederland, maar hoopte in de slotfase nog wel wat aan de 2-0 achterstand te doen. Dat lukte echter niet en Donyell Malen maakte in de blessuretijd zelfs de 3-0. Dat was mede te danken aan het feit dat doelman Nita een seconde voor het doelpunt werd afgeleid door een voorwerp op het veld. Hij trapte het snel weg en zag de bal direct daarna langs zich vliegen.

Doelpunt Nederland🚨!



93' Donyell Malen



Roemenië 0-3 Nederland



Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/satRYbkDWA#EURO2024 pic.twitter.com/jqHW2bUpQa — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) July 2, 2024

Schoen van jonge fan

Dat was de schoen van een jonge Roemeense fan, die een kwartiertje eerder het veld had bestormd. Hij was speciaal naar Nita gerend om hem een hand te geven. De stewards haalden hem hardhandig van het veld, maar daarbij verloor hij dus blijkbaar zijn schoenen.

Stewards pakken de fan hardhandig aan. © Getty Images

Geen fout van scheidsrechter Zwayer

Volgens oud-toparbiter Mario van der Ende handelde de Felix Zwayer goed. “De regel is duidelijk: zolang het spel geen hinder heeft van het object, ga je gewoon door. Het maakt niet uit of het een schoen van een voetballer of supporter is. Zolang het spel niet beïnvloed wordt door een schoen, bal of bekertje moet je gewoon doorgaan. Daarna geldt: ruim het zo snel mogelijk op.”

De jonge fan geeft de Roemeense doelman een hand. © Getty Images

Dumfries sloopt Roemenië

Het was voor meerdere Roemenen geen fijne dag. Niet alleen door het resultaat, maar ook door Denzel Dumfries. De rechtsback van Oranje maakte in de eerste helft liefst twee slachtoffers. De eerste moest verder met een bijzonder haarnetje en de ander moest zelfs gewisseld worden.

Nederland naar kwartfinales

Het Nederlands elftal rekende uiteindelijk met 3-0 af met de Roemenen. Cody Gakpo opende in de eerste helft de score. De aanvaller van Liverpool vervulde in München sowieso een hoofdrol, want in de slotfase was hij ook de aangever bij de 2-0 van invaller Donyell Malen. Het feest werd in blessuretijd nog groter, toen Malen de eindstand zelfs op 3-0 bepaalde.

Alles over het EK

