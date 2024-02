Lionel Messi speelt hoofdrol in deze peperdure Super Bowl commercial

Lionel Messi schitterde zondagavond in een advertentie die tijdens de Super Bowl werd uitgezonden. Voor een commercial tijdens dit evenement dat door honderden miljoenen mensen wordt bekeken, moet grof geld neergelegd worden. Een advertentie van één minuut zou wel veertien miljoen euro kosten.

De reclameblokken tijdens de Super Bowl zijn bijna net zo vermakelijk als de wedstrijd zelf. De ene superster na de andere is te zien in advertenties van grote merken. Ook Messi had een hoofdrol in een advertentie. Voor biermerk Michelob Ultra haalde hij zijn voetbalskills uit de kast.

Lionel Messi's Michelob Ultra Super Bowl ad with Jason Sudeikis and Dan Marino 🔥⚽️



pic.twitter.com/5Ac4ZG1p9Y — ClutchPoints (@ClutchPoints) February 12, 2024

Door de transfer van Messi naar Inter Miami afgelopen jaar wordt voetbal steeds populairder in de Verenigde Staten. Volgens de marketing directeur van Michelob Ultra is er daardoor meer ruimte om het merk uit te breiden in de voetbalbranche. "Dat kan alleen gebeuren als de GOAT (Greatest Of All Time) onderdeel is van het verhaal"