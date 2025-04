Novak Djokovic 'traint als Rocky Balboa' in voorbereiding op 100e ATP-titel in Monte Carlo

Novak Djokovic is vastbesloten zijn 100e ATP-titel te veroveren in Monaco op het toernooi van Monte Carlo, waar hij al jaren woont. Maandag verschenen beelden van de Serviër die met een capuchon over zijn hoofd trappen op rent, wat doet denken aan de iconische trainingsscènes van Rocky Balboa. Djokovic lijkt klaar om, net als de legendarische bokser, alles te geven voor zijn ultieme doel.

De beelden van Djokovic die trappen op rent en zich fysiek uitput, roepen herinneringen op aan de trainingsscènes van Rocky Balboa. In de beroemde films traint Rocky in de vroege ochtend, vaak op ruige, onconventionele manieren, om zijn lichaam en geest te scherpen voor de strijd die voor hem ligt. Djokovic lijkt dezelfde vastberadenheid te tonen: met intensieve training en de focus van een kampioen, is hij bereid alles opzij te zetten om zijn doel – het behalen van zijn 100e ATP-titel – te bereiken.

Geen clash tussen twee legendes

In Monte Carlo begint Djokovic het toernooi met een bye in de eerste ronde. In de tweede ronde leek een ontmoeting met de Zwitserse tennislegende Stan Wawrinka mogelijk, wat een titanenstrijd had kunnen zijn. Helaas voor tennisfans verloor Wawrinka van Alejandro Tabilo, die met 1-6, 7-5, 7-5 zegevierde en zich zo verzekerde van een duel met Djokovic.

Het toernooi in Monte Carlo biedt Djokovic een kans om zijn legendarische status verder te versterken. Na een aantal uitdagende maanden is de Serviër vastbesloten zijn 100e titel te behalen in de dwergstaat waar hij zelf woont, Monaco. Het toernooi, bekend om zijn veeleisende gravelbanen en iconische sfeer, biedt de perfecte setting voor Djokovic om zijn doel te realiseren en zijn onmiskenbare kracht en doorzettingsvermogen te tonen.

Naderend einde van prachtcarrière

Djokovic behoort na een indrukwekkende carrière nog altijd tot de beste tennissers ter wereld. De 38-jarige Serviër zag zijn grote rivalen, zoals Nadal, Federer en Murray, stoppen. In een openhartige bui gaf Djokovic aan dat hij zelf ook weleens aan zijn toekomst als tennisser denkt, nu zijn grootste tegenstanders zich terugtrekken. Andy Murray is inmiddels zelfs een onderdeel van Djokovic's coachingsteam.

Hoewel Djokovic nog steeds in topvorm verkeert, zoekt hij een balans tussen zijn carrière en privéleven. "Ik probeer een balans te vinden zodat ik tevreden ben met wat ik doe", zei de Serviër. "Het is moeilijker geworden, maar het houdt me gemotiveerd om door te gaan." Ondanks twijfels over zijn toekomst, blijft Djokovic zich motiveren door goede prestaties, zoals zijn finaleplek in Miami, wat hem helpt om zijn carrière voort te zetten.