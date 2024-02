Feyenoord-fans steken pechvogel Justin Bijlow hart onder de riem tegen AZ

Feyenoord heeft in eigen huis zonder al te grote problemen van AZ gewonnen en bereikte daarmee de halve finales van de TOTO KNVB Beker. In De Kuip werd het 2-0 door doelpunten van Lutsharel Geertruida en Bart Nieuwkoop. Wel viel Gernot Trauner in de eerste helft uit met een blessure en ging Quinten Timber per brancard van het veld na een hoofdblessure.