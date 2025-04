Tadej Pogacar onder het bloed vanwege opvallende reden: horloge van 300.000 is de boosdoener

Tadej Pogacar zag zijn kansen op de zege in Parijs-Roubaix in rook opgaan door een valpartij. De tv-kijkers dachten dat de Sloveen door de val een wond aan zijn pols had opgelopen, maar niets was minder waar. Het bloed zat namelijk al langer op die plek en dat had alles te maken met het peperdure horloge dat hij droeg.

De drievoudig winnaar van de Tour de France eindigde zondag als tweede achter Mathieu van der Poel over de streep. Dat deed hij met een bloedende pols. Iedereen dacht dat hij die wond opgelopen had bij de valpartij, maar wie de beelden van de koers terugkeek, zag dat het bloed al langer rond zijn pols zat.

Het lijkt er sterk op dat zijn horloge, die een slordige 300.000 euro waard is, iets te strak zat en door het stuiteren op de kasseien uiteindelijk voor bloed zorgde. Pogacar werd daarmee het nieuwste slachtoffer van de bekende uitdrukking 'wie mooi wil zijn, moet pijn lijden'. Of misschien is in dit geval 'wie geld wil verdienen met sponsoren, moet pijn lijden' passender.

Peperdure horloges

Parijs-Roubaix staat bekend als een koers met een hoog risico op valpartijen door de kasseistroken, maar dat weerhield Pogacar en Van der Poel er niet van om met een peperduur horloge aan de start te staan. De twee kemphanen streden in de slotfase om de zege, maar de beslissing viel door een fout van Pogacar.

De Sloveen ging te hard door een bocht en vloog de hekken in. Van der Poel profiteerde optimaal en was gevlogen. Regerend wereldkampioen Pogacar deed wat hij kon, maar kwam niet meer dichterbij en moest meer dan een minuut achterstand op de Nederlander genoegen nemen met de tweede plek.

Poging tot doodslag

Ook Van der Poel kwam de nodige tegenslag tegen. Een toeschouwer gooide in de slotfase van de race een volle bidon in het gezicht van de uiteindelijke winnaar. Van der Poel bleef overeind, maar sprak na afloop schande van de actie.

De dader meldde zich een dag later uiteindelijk zelf bij de politie. Omstanders hadden vlak voor het moment al het vermoeden dat hij iets van plan was. Van der Poel en zijn team Alpecin-Felix hebben ook aangifte gedaan naar aanleiding van de aanval op de Nederlandse renner.