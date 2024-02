RTL gaat toch geen sportprogramma maken met Matthijs van Nieuwkerk: 'Verkeerd ingeschat'

Door het plan van RTL, om rond de Olympische Spelen komende zomer een sportprogramma te maken met Matthijs van Nieuwkerk als presentator, kan nu al een streep. RTL heeft besloten de samenwerking met Van Nieuwkerk uit te stellen. Dit naar aanleiding van onderzoek dat gedaan werd naar de misdragingen van onder anderen Van Nieuwkerk in de mediawereld en waar afgelopen weekend het rapport van naar buiten kwam.

"We dachten dat Matthijs dit voorjaar een nieuwe start kon maken. De timing hebben we verkeerd ingeschat. Dit is niet het moment voor Matthijs om terug te keren op tv", zegt RTL-directeur Peter van der Vorst in een statement van de zender. "Tot die conclusie zijn we na intensieve gesprekken dit weekend gekomen. Publiekelijke beschuldigingen en discussies over grensoverschrijdend gedrag zijn complex en gevoelig. Het uitstellen van de samenwerking brengt rust."

Olympische Spelen

RTL gaat nu een andere invulling geven aan het geplande programma rond de Olympische Spelen van komende zomer in Parijs. Ook voor de zondagtalkshow die Van Nieuwkerk zou gaan presenteren, wordt op korte termijn een vervanger gezocht. RTL-directeur Van der Vorst: "Het is nu eerst van groot belang dat de nadruk ligt op de verwerking van de ervaringen van de melders en de opvolging van de aanbevelingen in het rapport. We bepalen op een later moment hoe en wanneer RTL en Matthijs met elkaar verder gaan."

Grensoverschrijdend gedrag

Van Nieuwkerk, voormalig presentator van de populaire talkshow De Wereld Draait Door, is al een tijdje uit de media verdwenen nadat tegen hem klachten van grensoverschrijdend gedrag waren binnengekomen. Een speciale commissie deed vervolgens onderzoek naar algeheel wangedrag binnen de publieke omroep. De resultaten van dat onderzoek werden vrijdag gepresenteerd en daar kwamen geen malse conclusies uit voor Van Nieuwkerk. Onder meer fysiek én seksueel overschrijdend gedrag. Van Nieuwkerk zelf ontkent dergelijke handelingen ooit te hebben verricht.