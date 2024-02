Derby tussen Real Madrid en Atlético Madrid eindigt onbeslist dankzij assist Memphis Depay

El derbi madrileño is geëindigd in 1-1 dankzij de ingevallen Memphis Depay. Na een slotoffensief belandde de bal op het hoofd van de Nederlander, die met geluk Marcos Llorente bereikte. De oud-speler van Real Madrid knikte Atlético Madrid in de 93ste minuut naar een gelijkspel.

De 1-0 van Brahim Díaz was nogal een gelukkige. Atlético Madrid kreeg de bal moeizaam weg en via de flipperkast belandde de bal voor de voeten van de Spaanse middenvelder. Die bleef wel enorm koel oog-in-oog met Jan Oblak en wipte de bal over de kansloze keeper.

Na rust leken de bezoekers via Stefan Savic langszij te komen, maar zijn goal werd afgekeurd - tot groot gejuich van het publiek. In aanloop naar de 1-1 stond Saúl hinderlijk buitenspel. De gelijkmaker kwam er in de blessuretijd alsnog via het hoofd van Llorente, op aangeven van Depay.

Memphis Depay geeft assist op gelijkmaker Marcos Llorente Memphis Depay was zondagavond wederom belangrijk voor Atlético Madrid. De Nederlander viel in tijdens de derby tegen Real Madrid en bediende Marcos Llorente voor de gelijkmaker. Check de assist hierboven.

Penaltyclaims

Real Madrid zal zich enigszins bestolen voelen. De Koninklijke riep meermaals om een penalty, maar kreeg die niet. Jude Bellingham was iedere keer het slachtoffer. De Engelsman schreeuwde flink naar de scheidsrechter, alleen hij kreeg geen strafschop.

Het werd uiteindelijk 1-1 en dat komt achtervolger Girona niet slecht uit. Zij speelden zaterdag gelijk tegen Real Sociedad (0-0). Volgende week zaterdag is in Estadio Santiago Bernabéu de topper tussen Real Madrid en Girona, al is Daley Blind er niet bij. Hij is geschorst na een gele kaart die hij ná de wedstrijd kreeg.