Jordan Henderson 'schrok' bij zijn debuut bij Ajax - PSV van teamgenoot: 'Bizar hoe jong hij is'

Alle ogen waren tijdens Ajax - PSV gericht op Jordan Henderson. De Engelsman maakte zijn debuut voor Ajax en bracht al meteen rust in de jonge ploeg van de Amsterdammers. Henderson keek z'n ogen uit op het veld.

"Ik ben heel benieuwd waar dit team eindigt dit seizoen", zei de middenvelder in gesprek met Ajax TV. "Er zit zoveel potentie in deze groep." Daarmee doet hij eigenlijk meteen woorden van allerlei analytici teniet. Die zeiden de afgelopen maanden steevast dat het merendeel van de Ajax-selectie niet kampioen-waardig was. Maar Henderson zag het anders.

Vooral met achter hem in de defensie Jorrel Hato. De nog altijd pas 17-jarige verdediger toonde zich ook tegen PSV weer volwassener dan dat hij eigenlijk is. "Het is bizar hoe jong hij is en hoe volwassen hij oogt op het veld", verbaasde Henderson zich over Hato. "Ook buiten het veld. Hij is een heel volwassen jongen. Hij werkt hard, is een fantastische speler en hij weet dat hij een grote toekomst tegemoet gaat." Henderson weet ook niet wat Hato momenteel anders moet doen. "Blijkbaar doen wat hij nu doet. Want dat werkt."

Rondvaartboot

Henderson is nu zo'n twee weken in Amsterdam. Fans zagen hem al in Amsterdam fietsen met een bakfiets. "Dat vonden de kinderen leuk om te doen. Amsterdam heeft een fantastische uitstraling", zegt Henderson, die zelf genoot van een andere bezienswaardigheid in de hoofdstad. "In zo'n rondvaartboot door Amsterdam vond ik heel erg leuk."

Jordan Henderson burgert snel in: Ajax-speler fietst door Amsterdams park Het leven van Jordan Henderson is in korte tijd enorm veranderd. Hij begon 2024 nog in Bahrein, waar hij woonde en van waaruit hij naar zijn Saudische club Al-Ettifaq reisde. Inmiddels is hij een speler van Ajax. Vanuit een Midden-Oosters klimaat belandt hij pardoes in de sneeuw.

Kijken bij Jong Ajax

Blijkbaar vindt Henderson momenteel alles leuk bij Ajax, want hij stond zelfs op zijn vrije maandagavond bij Jong Ajax te kijken, dat thuis speelde tegen FC Dordrecht. "Ik had een dag ervoor met ze getraind en een heel klein beetje leren kennen. Ik vond het gewoon leuk om te gaan en ze te steunen. Ik was benieuwd hoe ze speelden."